We liepen door Artis en keken naar een mara die op de grond lag.

“Hé kijk, Pieter Konijn,” schreeuwde een vrouw in allerlei met grote bloemen bedrukte kledingstukken.

“O, nee, kijk die oren, het is een haas,” gilde ze.

“En het is ook geen haas,” zei ik iets te luid. Waarna ik snel ergens een tapir probeerde te ontdekken.

Even later kwamen we langs de apenrots.

“Hier zaten in de oorlog onderduikers,” zei Oudste Dochter.

“Ja, en ook bij de tijgers op zolder,” zei Jongste Dochter.

“En in het apenhuis,” zei ik. “En chimpansee kwam dan het eten brengen.”

“Ja, hoor,” zei Jongste Dochter, “op een dienblad zeker.”

“Flesje wijn erbij?” zei Oudste Dochter.

Ik lachte maar mee.

“En ook boeken,” zei ik.

Oudste Dochter begon me ongegeneerd uit te lachen.

“Want de aap had een bibliotheekkaart,” zei Jongste Dochter.

Ze klopten me op mijn schouder.

“Ik heb dat net in een boek gelezen,” zei ik.

“Gekregen van een aap?”

De meiden kwamen niet meer bij.

Ik liet ze maar even.

De luidruchtige bloemenvrouw kwam voorbij en we leerden in korte tijd dat haar buurman allergisch was voor kattenhaar, maar dat ze echt niet van plan was ­Diedootje weg te doen. “Pleur op, zeg! Dan gaat die ­zeikerd maar ergens anders wonen.”

Dat boek is de verhalenbundel De Amerikaanse bril, van de Oostenrijker Robert Menasse. Het verhaal is het prachtige verhaal Het einde van de hongerwinter. Het begint zo:

‘“De aap bracht ons het eten,” zei mijn vader. Hij ­pauzeerde even, “en een boek.” Nu, zoals altijd, de ­langere, kunstmatige pauze. “Dat was mijn eerste bewuste herinnering.” En die van mij. Want ikzelf had geen andere herinnering dan die van mijn vader en grootouders – na hun ervaringen en verhalen had alles wat ikzelf beleefde nooit een blijvende betekenis kunnen krijgen.

Het verhaal speelt zich af in Amsterdam, deels in Artis, deels in De Pijp.

Het is een verhaal waarin een verhaal wordt verteld. De vader vertelt over de oorlog en zijn vader.

De zoon, de ik-verteller, weet wat er komen gaat. Net als Frits van Egters in De Avonden, als hij in een baldadige bui zijn vader weer eens over vroeger laat vertellen – ‘Nu komt het bankje, dacht hij.’

Maar de ik-verteller bij Menasse wordt op een gegeven moment toch verrast als zijn vader afwijkt van het verhaal. En er is een running gag: een tante die de hele tijd wil weten welk boek die aap kwam brengen – ‘“Hoe zat het met het boek! Het boek!” riep Nelleke.’

“Die apen rookten ook. En dronken bier,” zei ik, ­kijkend naar de apen op de apenrots.

“Tuurlijk pap,” zei Oudste Dochter.

Jongste Dochter kneep in mijn wang.

Ik had nooit wat van Robert Menasse gelezen. Hij heeft er een fan bij.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

