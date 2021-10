De aanzuigende werking van de cannabislolly

In de niet-aflatende strijd tegen de verwording van de binnenstad heeft het stadsbestuur nu ook de oorlog verklaard aan de verkopers van de cannabislolly. Er zou een aanzuigende werking uitgaan van de lolly op het type toeristen dat naar Amsterdam komt in de prikkelende veronderstelling dat de drugs hier op elke hoek van de straat moeiteloos verkrijgbaar zijn. Dat is dan misschien ook wel zo, maar dat ­hoeven we nog niet aan de grote klok te hangen.

Het is een gek ding, die cannabislolly. Hij maakt deel uit van een santenkraam van T-shirts, energiedrankjes, chocolade en andere producten die aan de toeristische man worden gebracht onder de vlag van de softdrugs. De souvenirwinkels liggen er vol mee, maar ik heb ook weleens een uitstalling gezien op de kerstmarkt op het Rembrandtplein. (In het huis waarboven de ster stilhield, vonden zij het kindeke. Zij schonken hem wierook, mirre en een ­c­annabislolly uit Amsterdam.)

Een van de argumenten om de cannabislolly nu aan te pakken is het feit dat het snoepgoed geen werkzame bestanddelen bevat van de plant. Je kunt likken, zuigen en sabbelen tot je scheel ziet, maar de lolly brengt je niet in hogere sferen. Ik zie het probleem niet. Als toeristen nieuwsgierig willen kauwen op een babyrompertje van hennep is dat hun goed recht, maar het stadsbestuur is van oordeel dat de lollyverkopers zich schuldig maken aan handel in nepdrugs.

Een ander argument is de ­bijdrage van de uitstalling van cannabisartikelen in de etalages aan het negatieve imago van Amsterdam in het buitenland. Juist in de week dat in Duitsland Der Spiegel Frau Antje op de ­cover zet met een kalasjnikov, een holle kaas met cocaïne en een joint in de grijnzende mond, stuurt het stadsbestuur zijn handhavers de straat op om de cannabislolly een fatale klap toe te brengen. Het is laaghangend fruit, zullen we maar zeggen.

Er is alle reden om de uitwassen van de drugshandel en het drugsgebruik hard aan te pakken. De cannabislolly is plat en ordinair, maar past in mijn ogen toch meer in de rijke Amsterdamse traditie om bezoekers van buiten de stad een poot uit te draaien. Zeker in het centrum moeten de zoekers van alle soorten van genot er al eeuwenlang beducht op zijn dat zij hun goede geld uitgeven aan aangelengde jenever, uitgekookte vrouwen of een stukje schoenzool om op te roken.

Hoop doet leven natuurlijk, maar Amsterdam is nooit een nette stad geweest. Dat is door de tijd heen vermoedelijk vaker een doorn in het oog geweest van de regenten, dat wil zeggen wanneer zij niet zelf dronken in de kroeg of het bordeel zaten. Hoeveel raadsleden van nu zullen weleens een joint opsteken? Eén groot verschil: vroeger maakten bestuurders zich de volgende morgen zorgen over hun zielenheil, hun opvolgers over het imago van de stad in het buitenland.

Patrick Meershoek is verslaggever van Het Parool en schrijft elke woensdag een column. Lees alle columns hier terug.

Reageren? patrick@parool.nl.