De aanslag van Andoni Goikoetxea op dat magische linkerbeen

Beeld Sjoukje Bierma

Waar ik was?

Ik zat thuis aan de keukentafel.

Na te denken over een sinterklaassurprise.

Om kwart voor zes keek ik op mijn telefoon.

Diego Armando Maradona.

De beste voetballer aller tijden.

Ik schrok van zijn doodsbericht.

Iets later zag ik op tv zijn doelpunten.

En droeg ik bij aan de liters tranen die vloeiden.

Natuurlijk zag ik ook díe beelden.

24 september 1983. FC Barcelona-Athletic Bilbao.

De aanslag van Andoni Goikoetxea.

De eenmans Baskische terreurbeweging.

Van achteren met gestrekte benen.

Ongekend wild en hard.

Niet op de bal, o, nee.

Maar op dat magische linkerbeen.

Nog preciezer: op de linkerenkel.

Krak zei de enkel van Maradona.

De Argentijn kreeg een brancard.

Goitkoetxea slechts een gele kaart.

En hij hield er een bijnaam aan over.

De slager van Bilbao.

Meer iets uit een oorlog.

Daar ga je dan mee de geschiedenis in.

Daar moest ik ook aan denken gisteren.

Aan Andoni Goikoetxea.

Waar was hij toen hij het hoorde?

Dacht hij meteen aan die dag in 1983?

Er is die ene foto van hem.

Trots poserend met een soort glazen box.

We zien ‘ingelijste’ voetbalschoenen.

Dé schoenen.

Waarmee hij Maradona besprong.

Slagersschoenen.

De vitrine staat in zijn woonkamer.

Dat is je grootste wapenfeit.

Dat je de enkel van Maradona brak.

En je bent er trots op.

“Maradona? Die kon ik hebben.”

Maar Maradona is er niet meer.

En de schoenen van Goikoetxea wel.

Relieken van de dood.

Wat zeggen ze nu nog?

Nu Maradona werkelijk onsterfelijk is geworden.

Nu niets hem meer kan raken.

Ook niet die woeste tackle van 37 jaar geleden.

Gisteren stierf ook Andoni Goikoetxea.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl