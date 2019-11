De aangekondigde ramp van de verzakte kades

De Amsterdamse grachten zijn natuurlijk prachtig, werelderfgoed enzo, maar de bruggen en kades zijn inmiddels wel uitgegroeid tot een financiële tijdbom, die gaten slaat in de begroting en andere plannen opvreet.

Amsterdammers gaan hiervan de gevolgen ondervinden, en niet alleen doordat ze moeten omrijden vanwege de noodzakelijke werkzaamheden. Ze zullen ook merken dat het onderhoud van de straten ‘sober’ zal zijn en niet ‘verzorgd’, de oorspronkelijke ambitie van de gemeente.

Voor dit onderhoud aan de straten blijven simpelweg te weinig geld en mankracht over. De opknapbeurt van 850 bruggen en tweehonderd kilometer kademuur slokt alles op.

Deze week keurde de gemeenteraad de begroting goed. Een begroting die bol staat van financiële tegenvallers, zoals de problemen bij het Afval Energie Bedrijf, jeugdzorg, de bijdrage van het rijk en, daar zijn ze, de bruggen en kades. Uiteindelijk belandt de gemeente dit jaar in het rood, met een negatief resultaat van 8,7 miljoen.

Dit is niet alleen het gevolg van tegenvallers, maar ook van keuzes die het gemeentebestuur maakt. Een autoluwe stad kost geld, net als de 24 uursopvang van uitgeprocedeerde asiel­zoekers en extra handhaving.

Diverse fracties in de raad vragen zich af hoe houdbaar de gemeentelijke financiën nog zijn, zeker gezien het economisch onheil dat zich aftekent. “Ik houd mijn hart vast,” zei Rik Torn (VVD).

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente nu al mogelijke bezuinigingen in kaart brengt, voor als het straks minder gaat. “Ik heb niet het gevoel dat Amsterdam is voorbereid op een economische terugslag of nieuwe tegenvallers,” aldus fractievoorzitter Johnas van Lammeren.

De bruggen en kades zullen nog jaren een financiële last vormen, het gevolg van bestuurlijke verwaarlozing. Dat er problemen zijn langs en over het Amsterdamse water is al heel lang duidelijk. Alleen deed niemand iets.

Al in 2006 is onderzoek aangekondigd naar de staat van de bruggen en kades en de mogelijke financiële consequenties. In een nota uit 2008 wordt gewezen op het feit dat de bruggen en kades veelal lang geleden zijn gebouwd en dat het toenemende verkeer en zwaardere vrachtwagens een gevaar vormen. Dit alles kan leiden tot ‘een hogere financiële behoefte’, zo valt te lezen.

Dat was elf jaar geleden. In 2015 concludeerde de Reken­kamer nog dat beheer en onderhoud van bruggen in Amsterdam tekortschoten.

Sindsdien was het stil.

Uiteindelijk was het Pieter Litjens, toenmalig wethouder, die in 2018 de stilte doorbrak en een groot onderzoek naar de staat van de bruggen en kades aankondigde. Eerder was al een stuk oever ingestort bij de Nassaukade. In eerste instantie zou het herstel ongeveer tien miljoen euro per jaar kosten.

Later werden de kosten bijgesteld tot ‘honderden miljoenen euro’s’ en nog later kwam naar buiten dat een fonds van 200 miljoen euro onvoldoende was.

Uit een onderzoek van deskundige Pieter Cloo bleek dat de gemeente en bestuurders te weinig aandacht voor en kennis over dit onderwerp hadden. Tegelijk heerste op de Stopera ‘een cultuur van stoere zelfredzaamheid’.

Wethouder Sharon Dijksma heeft erkend dat Amsterdam de afgelopen jaren te weinig heeft gedaan. Onderhoud is geen sexy onderwerp, concludeerde zij.

Bovendien biedt het geen zicht op politieke winst.

Inmiddels lopen de kosten op tot minimaal 300 miljoen euro, maar de gemeente kennende zal dit hoger uitpakken.

Alle recente colleges en alle politieke partijen dragen de verantwoordelijkheid voor de verwaarlozing, zei Torn woensdag in de raad. De stad en haar burgers betalen hiervoor een hoge prijs.

Reageren? m.couzy@parool.nl