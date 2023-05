Het lijkt wel oorlog. Rook wolkt gitzwart boven het stadion. Gebrul klinkt. Voorwerpen vliegen door de lucht. Kinderen zoeken dekking in de jaspanden van hun ouders. Nee, het lijkt geen oorlog. Voetbal ís oorlog.

Hoeveel incidenten zijn er nodig om de lol voorgoed te verzieken? Spelers beuken als bokken tegen elkaar, borst vooruit, blik op standje dreig. Supporters smijten aanstekers en bekers. Vuurwerk blaast de blauwe lucht vol roet. Wekelijks stoppen scheidsrechters de boel, als een staakt-het-vuren. Het helpt niet.

Het Dagblad van het Noorden heeft er genoeg van. Die plaatst maandag op een verder volledig witte bladzijde een tekstje over de zwarte bladzijde van zondag: “Op deze sportpagina had het wedstrijdverslag van FC Groningen-Ajax moeten staan. Maar met sport hadden de gebeurtenissen in de Euroborg gistermiddag helemaal niets te maken. Dat leest u daarom op de nieuwspagina’s.”

Ik zucht als ik de krant dichtsla. Maar dan denk ik aan mijn eigen zaterdag. Door mijn voetbalzoons sta ik altijd ergens langs de lijn. Kousen worden opgestroopt, “Mam waar zijn mijn scheenbeschermers?”, verkleumd leun ik tegen hekken, blazend in bruin water met poedermelk. Nergens zou ik liever zijn.

Het was een vreemd seizoen. In twee teams verloor een kind een ouder. Onmiddellijk werd koortsachtig overlegd. Wat doen we zaterdag? Afgelasten? Steeds was het antwoord helder, omdat de jongetjes het zelf aangaven: niks daarvan, ik wil voetballen.

Daar stonden we, vaders en moeders, onze tranen snel weg te vegen. De tieners draafden het groen op, verlegen schouderkloppen uitdelend aan hun medespeler. En meteen klonk het geluid van kicksen tegen leer. Want dat is wat sport op dat moment geeft. Een doel voor de dag. De aanblik van teamgenoten die allemaal een rouwband dragen. Als collectieve troost.

Ook dat is voetbal. Een plek waar gezamenlijk gejuicht wordt en gebroederlijk gerouwd. Ik wil het niet te romantisch maken, maar er zijn weinig andere plaatsen waar je na persoonlijk verlies zo zichtbaar wordt gesteund. Ik heb althans nimmer een kantoor gezien waar rouwbanden werden gedragen als Dirk van de marketing zijn vader verliest.

Ja, er werd dit seizoen op talloze velden gescholden, er zijn rode kaarten uitgedeeld en er is heus geregeld egoïstisch alleen gedribbeld. Maar er was ook een samen.

Voetbal is de geur van filterkoffie. De smaak van natte tosti’s. De aanblik van een aanvoerdersband die zwijgend wordt doorgegeven aan een speler die langs de zijlijn dat ene vertrouwde gezicht mist. Een jongetje dat nog scoort ook. In een film zou dat te mooi zijn, te gepolijst. Maar ook dat hoort bij sport. Het is rauw, ruw en ook zo mooi dat het glimt als de bekers die pronken in het clubhuis. Trofeeën die soms gewonnen werden in 1986 maar nog altijd worden opgepoetst.

En terecht. Juist in tijden dat het oorlog lijkt, moeten we kijken naar schoonheid en troost. Schoonheid van dat ene puntertje dat voor de bevrijdende goal zorgt. Troost van elf paar slungelarmen die om een gastje worden geslagen waardoor hij even iets minder alleen is. Soms is voetbal vrede.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.