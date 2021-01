De aanblik van Appie zoog zich vast op zijn netvlies

Klaas-Jan Huntelaar en Abdelhak Nouri hebben elkaar maar een dag of negen echt gekend. De kennismaking zal op 30 juni 2017 zijn geweest, pal voor aanvang van de eerste training. Bosloop in het Amsterdamse Bos.

‘Nouri. Zeg maar Appie.’

‘Huntelaar. Zeg maar Klaas.’

‘Welkom terug, Klaas.’

Zoiets, misschien. Klaas is dan 33, Appie net 20. In hun eerste werkweek hebben ze minstens één keer lol samen. Appie vertelt op 7 juli, in gesprek met Dick Sintenie van Het Parool, hoe hij Klaas fopt in een trainingspartij. ‘Klaas, Klaas!’ roept Appie. Klaas passt direct, maar Appie hoort bij de tegenpartij. En bedankt. Koekkoek.

Als Appie op 8 juli gaat liggen in Oostenrijk, tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen, ziet aanvoerder Huntelaar dat niet direct. Hij loopt dichtbij, precies op de maailijn in het gras waarop Appie ligt, halverwege de ­Werderhelft, maar hij staat er met zijn rug naar toe. Hij rent nog nietsvermoedend het Duitse strafschopgebied ­binnen, tot de scheidsrechter het spel stillegt.

In de minuten daarna staat geen Ajaxspeler zo lang, zo dicht bij het drama als Klaas-Jan Huntelaar. Hij buigt zich eroverheen, graait een drinkfles uit de verzorgerstas terwijl de aanblik van Appie zich vastzuigt op zijn netvlies.

Klaas tikt tegen zijn keel: Appie krijgt geen lucht, ­misschien zijn tong ingeslikt? Als voetballer mag dat je in­schatting zijn. Als arts móét je eerst aan het hart denken. Helaas denkt de arts te lang hetzelfde als Klaas. Die in­schattingsfout, daar gaat het 3,5 jaar later, in Klaas’ laatste Ajaxweek, nog steeds over.

Bij het afscheid van de grote Ajacied Klaas-Jan Huntelaar denk ik aan 156 doelpunten, waarvan 51 sinds zijn terugkeer. Die cruciale in Groningen. Zijn twee laatste in Enschede. Maar ik denk ook aan die dag in Zillertal. En aan Klaas die, in zijn eentje zittend aan het ziekenhuisbed, tegen Appie fluistert dat ie maar niet meer zulke bijdehante geintjes moet uithalen op de training.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de podcast Branie en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

