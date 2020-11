De 21ste eeuw zit vol met malle eppies

Marcel Levi. Beeld Artur Krynicki

Halverwege de vorige eeuw was Malle Eppie een bekende figuur in het Amsterdamse straatbeeld. Hij liep vrolijk verward door de stad en verzamelde allerhande rotzooi en vodden. Tegenwoordig hebben we ook malle eppies: waardeloze appjes op je smartphone. Naar schatting zijn er inmiddels miljoenen apps beschikbaar en afgelopen jaar werden er wereldwijd 200 miljard apps gedownload.

Zeventig procent van de mensen heeft een app gerelateerd aan ziekte of gezondheid op de smartphone geïnstalleerd en voor de overgrote meerderheid zijn die programmaatjes volkomen zinloos. Of zelfs gevaarlijk: de app Doctor Mole die zogenaamd kan voorspellen of een moedervlek een kwaadaardig melanoom kan zijn, heeft het in meer dan de helft van de gevallen mis. En Uri-check blijkt volledig onbetrouwbaar bij de ­diagnose van blaasontsteking, waardoor mensen ten onrechte wel of juist niet met antibiotica starten.

Natuurlijk geeft de corona­crisis volop ruimte aan opportunistische app-ontwikkelaars die proberen een slaatje te slaan uit de menselijke bezorgdheid. Zo kun je tegen betaling Covid-19-apps downloaden die claimen dat ze door analyse van je ademhalingspatroon of klank van je hoest accuraat de aanwezigheid van een coronavirusinfectie kunnen vaststellen. Totale flauwekul natuurlijk. Net als de app die beweert met ‘artificiële intelligentie’ en detectie van hartslag, lichaamstemperatuur en huidvochtigheid een Covid-19-diagnose te kunnen stellen.

De meer serieuze coronavirus apps zijn al evenmin erg succesvol. De CoronaMelder, die je zou moeten vertellen of je in de buurt van een Covid-19-patiënt bent geweest, blijft lijden aan hardnekkige kinderziektes. Je kunt gerust een nacht met iemand in bed doorbrengen zonder enige waarschuwing te ontvangen als je partner de volgende dag positief test voor het virus. Bij anderen rinkelt de app als een overspannen flipperkast waardoor mensen op zijn minst de komende twaalf maanden in continue zelfisolatie dreigen te moeten doorbrengen. Sommige werkgevers verbieden zelfs gebruik van de app tijdens werktijd om tenminste nog een paar niet zelf-isolerende werknemers over te houden. Ook werkt de app niet op oudere telefoons, die juist vaker worden gebruikt door senioren, wellicht de belangrijkste doelgroep.

In andere landen is het niet veel beter. De met veel bombarie gelanceerde en tientallen miljoenen kostende NHS-app Test and Trace in Engeland is niet in staat het overgrote deel van de mensen op te sporen die in contact zijn geweest met een coronapositief persoon.

Het idee dat appjes een belangrijke rol kunnen spelen in de publieke gezondheidszorg is dus voorlopig tamelijk overschat. Wel past de trend naadloos bij de bizarre gezondheidsapps die enorm populair zijn bij mensen die geobsedeerd zijn door gezondheid en ziekte. Het is beter als we al die malle eppies, in navolging van die illustere Amsterdammer, op de voddenhoop gooien.

Marcel Levi is ceo van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl