Davy Klaassen lacht het laatst

Twitter heeft een geheugen als een olifant en dat kan soms grappig uitpakken. Neem de dit weekend opgerakelde tweet van PSV-supporter Dennis, die op 6 oktober 2020 het nieuws bejubelde dat Weltmeister Mario Götze bij PSV had getekend.

‘Met je Davy Klaassen,’ hoonde Dennis. Hij zette er drie emoticons bij die zich de tranen in de gele ooghoekjes lachten. Klaassen! Haha!

Dennis stond destijds niet alleen. De komst van Götze was opwindend nieuws, daar waar twee dagen eerder geen Ajacied uit zijn panty sprong van de terugkeer van Klaassen, als opvolger van Donny van de Beek. Mweh, een vlucht naar het verleden.

Klaassens oude bijnaam ‘Captain Fantastic’ waren veel Ajacieden alweer vergeten, viel me op. Superlatieven blijven niet zo goed plakken aan Davy Klaassen, met zijn blozende Hollandse kop en melkboerenhondenhaar.

Het duel Götze–Klaassen kreeg een winnaar die in elk geval Dennis niet verwacht had. De verloren Ajaxzoon was, om het in de taal van Mario Götze te zeggen, ‘drei Klaassen besser’. Die woordgrap stond in een Zwitserse sportkrant, daags na Ajax–Young Boys, een van de negen wedstrijden waarin Klaassen Ajax op 1-0 zette.

Davy schonk ons onverwacht veel moois. In Eindhoven pionierde hij als dienstbare ‘muurligger’ bij een gevaarlijke vrije trap. Ik dacht: wat doet ie nou? Is hij niet lekker? Een paar meter verderop dacht de voormalige Weltmeister wellicht ook zoiets: doei, zou ik nooit doen.

Na de kampioenswedstrijd tegen FC Emmen werden Davy’s ogen vochtig toen hij voor de camera vertelde dat zijn vader had gezegd dat hij trots was.

In De Kuip volgde de laatste verrassing: dreig-Davy. Malacia bodycheckte hem gemeen over een betonnen rand heen. Davy pissig. Zo zagen we hem nog niet vaak. Hij ontblootte zijn tanden en duwde zijn voorhoofd tegen dat van Malacia. De man kan zelfs intimideren. Toch nog Ajacied van het Jaar, misschien.

Dennis heeft zijn Twitter­account intussen op slot gedaan. Met zijn Mario Götze.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

