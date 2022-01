David Neres was de beste danser van het Museumplein

Lag het aan mij of oogde Antony, door zijn vreugde heen, ook een beetje onthand nadat hij Ajax (met wat hulp van Quinten Timber) op 0-1 had gezet in Utrecht?

Normaliter zou hij naar de dug-out zijn gerend om zijn doelpunt te vieren met zijn bloedgappie David Neres. Ze zouden het luchtruim hebben gekozen en hun vrolijke heupbump hebben uitgevoerd. Maar Neres was er dus niet. Verkocht aan Sjachtar Donetsk. Ex-Ajacied.

Neres is er wel eentje die je als supporter gaat missen, zelfs al was het beste eraf – in zijn goede jaren was hij écht goed. Bovendien schonk het straatschoffie met de halfgeloken ogen ons meer dan voetbal: hij injecteerde muziek in Ajax.

Toen Ajax in 2019 Europese triomfen vierde, bepaalde rapper Sevn Alias het collectieve springritme met zijn moderne klassieker Herres: “Ik zet herres, ik zet herres op die flank als David Neres.” Wát? Kapot. Chaos. Het is áán. Herres.

Ajax TV legde vast hoe Neres op de feeststamper reageerde: zoals Brazilianen dat spontaan en onvoorbereid kunnen, trillend met de heupen, twerkend, daarna ritmisch in de lucht slaand op de beat. Tijdens de kampioenshuldiging was Neres de beste danser op het Museumplein.Toen Ajax Antony aantrok, vatte de club het lumineuze idee op om zangeres Sarita Lorena een swingend welkomstlied te laten maken, met Danilo en Neres als rappers. In de recente muziekspecial van Paroolpodcast Branie vertelde ze dat de bijdrage van Neres er in de studio snel op stond: hij heeft ritmegevoel en kan goed rappen.

Twee feestelijke Ajaxhits met Neres in een hoofdrol. Ook dat is een prima score.

In Oekraïne komt Neres in een Braziliaanse enclave terecht en gaat hij gruwelijk veel geld verdienen. Toch had je hem een swingender decor gegund dan de kolenmijnen en staalfabrieken van Donetsk, op de verste oostflank van Europa.

Ik hoop maar dat Poetin er geen herres komt zetten, binnenkort.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

