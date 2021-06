De beveiliger naast de rij voor de vaccinatiestraat pakte routineus een mondmasker van een stapeltje en drukte het in mijn hand. Hij bestudeerde me en zei: “Jij hebt zeker ook je gezondheidsverklaring niet bij je?”

Ik schudde mijn hoofd. “Helaas knul, dan moet je weer naar huis.”

Hij las de paniek op mijn gezicht en toverde opslag een brede grijns op zijn gezicht: “Welnee, je kunt hem binnen invullen. Er zijn er veel meer zoals jij.”

Ik verontschuldigde me en vertelde dat mijn gebrekkige voorbereiding kwam door de gebroken nachten. “Mijn zoon van anderhalf slaapt momenteel heel slecht.”

“Och, jongeman,” zei de vrouw achter me in de rij, “in die tropenjaren is alles je vergeven.”

Ik bedankte haar voor haar begrip.

“Maar troost je: de overgang is nog veel erger,” zei ze.

De beveiliger bemoeide zich er nu ook mee: “Maar daar zitten wel flink wat jaartjes tussen, of niet?”

“Nou, met hoe oud wij tegenwoordig kinderen krijgen, valt dat vies tegen,” zei de vrouw lachend.

Tien minuten, drie rijen en een pijnloze prik van Pfizer later, zat ik in een stoeltje, in de wachtruimte. Tussen twee schotjes. Ik kon de anderen niet zien. De anderen, die ook zaten te wachten, op een fatale bijwerking die hopelijk en vermoedelijk niet zou komen. Ik keek hoe het GGD-meisje in het gele hesje de mensen na mij naar de overgebleven lege wachthokjes dirigeerde. Boven haar hing een klok. Ik moest nu vijftien minuten wachten, uit voorzorg, en als ik daarna nog leefde, dan mocht ik opstaan. Een noodlottige gedachte schoot door me heen: dat zul je net zien, dat uitgerekend ík degene ben die erbij neervalt.

Misschien moest ik mijn vriendin laten weten hoeveel ik van haar en onze zoon hield, maar dat leek me nog al voorbarig, zeker toen ik op mijn telefoon keek en een berichtje van het thuisfront zag: “Neem je op de weg terug nog wat wijn mee en oh ja: een pompoen?”

Ik ontspande al wat. Het leven zou hier vast niet eindigen. Maar nu ik hier zo zat, naast al die wachtenden op stoelen tussen schotjes, voelde ik opeens heel sterk dat er ook iets onwerkelijks van deze massale operatie uitging. En ik begreep zo goed dat het voor velen ook iets angstaanjagends was, dat weerstand en twijfel opriep. Je moest je tenslotte overgeven aan de veiligheid die je was beloofd. Maar wat als je het vertrouwen daarin niet had? Ja, ik was heel dankbaar voor mijn prik, voor het wonder van de medische wetenschap, maar besefte eens te meer dat dit een zeer persoonlijke, vrije keuze is en moet zijn, die je nooit, ook niet indirect, mag worden opgedrongen.

Ook na vijftien minuten leefde ik nog. Ik stond op, bedankte de hartelijke mensen van de GGD, liep naar buiten, sprong op de fiets en haalde diep adem. Alles voelde lichter, alsof het begin van het einde van een krankzinnige tijd eindelijk was ingezet. Daarna ging ik op zoek naar een fles chardonnay en een flespompoen.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft op woensdag en zaterdag een column voor Het Parool.