Dat talloze Nederlanders arbeidsongeschikt raken door migraine boeit dus niet

Stel... 2,5 miljoen Nederlanders hebben een ziekte waardoor ze geregeld omvallen, niet kunnen werken, hun kinderen amper verdragen en de hond ’t liefst zelf in een hoek van de kamer laten poepen. Een ziekte waarvan aanvalspijnen vergelijkbaar zijn met die tijdens een beroerte. Stel dat er een geweldig medicijn bestaat. Maar geen kip mag het hebben.

Zou dat gek zijn? Krankjorum. Toch is het zo.

Toen enkele jaren geleden een remmer werd ontdekt van CGRP, het eiwit dat vrijkomt tijdens migraine, juichte de medische wetenschap. Een doorbraak! Eindelijk iets dat bij velen werkt!

Maar het is makkelijker een bank te overvallen met een banaan in je oor terwijl je naakt de macarena danst dan deze injectie krijgen. Lang is er gesteggeld voor het spul eindelijk in verzekeringspakketten belandde. Daarna bedachten assurantiejongens een andere truc: ze maakten patiënteneisen achterlijk hoog. Zelfs mijn neuroloog bromde: “Ik ken niemand die eraan voldoet.” En zoals het gaat: wanneer de verzekeraar niet vergoedt, levert het ziekenhuis niet.

Mirgainelijders dienen daarom eindeloos goedkopere middelen te proberen. Van hartpillen tot anti-epileptica tot botox. Soms helpt dat. Vaak niet, zoals bij mij. Bij mij werkte niets.

Dus belde ik. Maandenlang. Almaar opnieuw mijn verhaal doen, jammeren en smeken bij secretaresses, zorginstellingen, dienstuitmakende types. Ik voelde me steeds kleiner worden.

Maar de migraine bleef groot. Ik veranderde van oersterke tante in een angstig wezeltje.

Op mijn dieptepunt had ik twintig aanvallen. Per maand. Ik piepte tegen mijn neuroloog: “Sorry dat ik u steeds lastigval, maar ik ben zo bang dat u me vergeet.” Zijn antwoord was even nuchter als shockerend: “Ik mág u niet vergeten. Ik heb zorgplicht.” En toen: “Maar verzekeraars niet.” Zo vatte hij in enkele woorden de verrotting van de gezondheidszorg samen.

Patiëntenvereniging Hoofdpijnnet pleit al tijden voor grotere toegankelijkheid van CGRP-remmers. De minister weigert. Want geld geven kost geld. Dat talloze Nederlanders arbeidsongeschikt raken door migraine? Tja. Die schade valt onder een ander ministerie en boeit dus niet. Dat is de banale waarheid.

En zo mogen patiënten niet eens proberen of CGRP-remmers hen redden kunnen. Het middel waarover gebruikers me mailden: “Dit gaf me mijn leven terug.” Ook zij moesten echter vrezen voor verzekeraars op oorlogspad. Zelfs van trialdeelnemers die jaren overgelukkig het middel kregen, wordt de casus ‘heroverwogen’.

Dat klinkt als het proefwerkcijfer van een twijfelgeval in een brugklas. Maar het gaat om Nederlanders met banen, gezinnen, een tuinhuisje waar ze nooit meer komen of een hond die Bobby heet. Om de buurman, je 13-jarige nichtje, de directrice van een bejaardentehuis. Het gaat kortom om mensen.

Ik zie ze voor me, mannetjes in pakken die met zuinige monden beslissen of mevrouw X of meneer Y weer leven mag. En vraag me af: zou zorgrecht niet voor iedereen moeten gelden?

Ook voor degenen die niet mondig zijn, zich niet over schroom heen zetten, niet almaar poorten berammelen?

Ikzelf kreeg laatst eindelijk een telefoontje dat me huilen deed. Twee dagen later jaste ik een injectie in mijn bovenbeen. Ik ben inmiddels drie weken klachtenvrij. Nu zoveel anderen nog.

Bij Hoofdpijnnet kan een petitie worden getekend.

