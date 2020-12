Dat rabiate hokjesdenken is de ziekte van deze tijd

Op mijn vorige column, over het gevaar van racistische en antisemitische berichten in JFvD-appgroepen, kreeg ik veel reacties. De meeste lezers waren het roerend met me eens. Natuurlijk waren er ook mensen die me een ‘linkse trut’ vonden: ‘Jij verspreidt moedwillig leugens omdat je van de linkse MSM bent.’ Daarnaast kreeg ik het verwijt dat ik alleen over FvD schreef omdat het ditmaal voornamelijk antisemitisme betrof: ‘Joden komen altijd alleen op voor andere Joden en nooit voor moslims #Eigenbelang.’

Het riep een interessante vraag op: ben ik links omdat ik waarschuw voor antisemitische en racistische appjes? Als dat een voorwaarde is draag ik de titel ‘linkse trut’ met trots. Het slaat alleen nergens op. Zijn Nanninga en Eerdmans ook opeens links omdat ze uit Forum voor Democratie zijn gestapt?

Ik heb vaak kritiek op de regering van premier Netanyahu in Israël. Maakt dat me links? Tegelijkertijd noem ik mezelf wel een zionist, volgens de meest neutrale definitie van het woord: ik ben niet voor nederzettingen, maar wel voor het bestaansrecht van Israël.

O, is ze nou toch rechts?

Ik heb moeite met de term ‘white privilege’. Nu vind ik het zeker belangrijk dat men zich bewust is van (institutioneel) racisme, maar de term zit me niet lekker. Die gaat er namelijk van uit dat iedereen met een witte huidskleur geprivilegieerd zou zijn. Dat klopt niet, want op sociaaleconomisch vlak heerst er ook armoede onder witte Nederlanders.

Ja, rechts dus!

Ik vind het verschrikkelijk dat veel moslims in Nederland worden gediscrimineerd en denk dat er sinds het begin van de eeuw een sfeer is ontstaan waardoor dit steeds normaler lijkt.

Duidelijk links.

Maar ik ben tégen het verbod op cartoons van de profeet Mohammed, omdat satire wat mij betreft een van de belangrijkste vormen van vrijheid van meningsuiting is. Hè, rechts?

Ik ben tegen Zwarte Piet. Linkse trut, linkse trut, linkse trut!

Ik ben voor meer geld in de zorg. Zie je, die Van Weezel is een socialist.

O nee, dat vindt de PVV ook…

In het verleden ben ik naar partijborrels geweest van GroenLinks, PvdA, CU, CDA en VVD. Wie ben jij nou helemaal, Natascha?

Dat rabiate hokjesdenken zie ik als de ziekte van deze tijd. Er lijkt steeds minder plek voor nuance en je moet bij elk thema een duidelijke kant kiezen. Alles lijkt zwart-wit, er bestaat geen ruimte voor grijstinten. En dat terwijl die het leven een stuk interessanter maken.

Ik kan mezelf niet in één hokje plaatsen en dat wil ik ook helemaal niet.

Wanneer ik in het verleden heftige tegengestelde reacties kreeg zei mijn vader altijd: “Als twee extreme kampen boos op je zijn, dan doe je het precies goed.” En zo is het maar net.

