‘Dat Peter uiteindelijk zelf slachtoffer is geworden is onverteerbaar’

Lezers van Het Parool reageren op de dood van Peter R. de Vries. Ook reageren? Mail naar redactie@parool.nl. Een selectie van de inzendingen verzamelen we in dit artikel.

‘Wij zijn het spuugzat’

Peter R. de Vries is overleden. Hij werd neergeschoten, een ware kogelregen, in hartje Amsterdam. Hij overleed aan zijn verwondingen. Amsterdam is vuurwapengeweld al geruime tijd bekend. Het is al jaren gaande. En het geweld escaleert al jaren.

Peter was geen crimineel, of iemand in het criminele circuit of een bekende van de politie. Hij was de meest bekende misdaadjournalist van heel Nederland.

Peter behartigde jarenlang de belangen van slachtoffers van veelal zware misdaad en extreem onrecht. Het idee dat Peter dan zelf uiteindelijk slachtoffer is geworden van diezelfde zware misdaad is onverteerbaar.

De drugsbendes die Amsterdam al jaren in hun greep houden, maken deze stad onaangenaam, onveilig, zelfs onleefbaar.

Nog niet zo heel lang geleden probeerden criminelen een collega met een helikopter en een Colombiaanse piloot uit een gevangenis te bevrijden. Na een wilde achtervolging door een arrestatieteam werd er met scherp geschoten met dodelijke afloop. Toevallig wonen familieleden van deze criminelen vlakbij.

Toen de daders voor de rechter verschenen werd de flat hierachter beschoten met zware wapens. De boodschap was helder. Hou je bek dicht, want anders... Zowel de 1e als de 2e verdieping werd beschoten. Op die verdiepingen, 2 flats per verdieping, wonen 7 kinderen van onder de 12 jaar. De kogelgaten zijn nog steeds zichtbaar, nu jaren later.

Schieten, met zware wapens, is ‘normaal’ geworden.

Wij, de bewoners van Amsterdam, vinden het beslist niet ‘normaal’.

We zijn het spuugzat.

Het is tijd voor keihard optreden.

Burgemeester Halsema, college van b. en w., lieve mensen van de driehoek?

Het is nu genoeg, oké?

Pak die beesten aan.

Ik wens de familie en vrienden van Peter R. de Vries veel sterkte.

Raymond van Loon, Amsterdam



Laatste loodjes

Misdaadjournalist Peter de Vries verdiende het zijn carrière af te bouwen op een eervolle wijze, waarbij hij zijn resterende werkzaamheden als laatste loodjes verder kon besteden aan zijn nuttige bijdrage jegens de criminaliteit. Waarbij hij ook nog eventueel meer individuele gevallen kon redden van de vaak blunderende Rechtspraak die soms meer op Kromspraak lijkt: denk aan de Puttense moordzaak en Schiedamse Parkmoord. Wellicht zou hij dan sterven in het harnas, op natuurlijke wijze, gerespecteerd door de maatschappij: dat zou zijn verdiende loon zijn geweest. Dat zijn carrière en zijn leven vervroegd zijn beëindigd door laatste loodjes voor hem in de vorm van kogels, al dan niet voortkomend uit wraak via een smerige crimineel of via de hand van een psychopaat, is meer dan mensonterend en vooral totaal onverdiend….

Jan Verniers, Arnhem

‘Ik voel schaamte’

Drie of vier pilletjes (e) heb ik in mijn leven geslikt. Ik begrijp nu pas, dat ik met mijn behoefte aan lol, een crimineel systeem financierde en steunde. Vandaag, met het overlijden van Peter R., voel ik naast verslagenheid, schaamte.

Sandra Vos, Amsterdam

‘Hij verdient een standbeeld op de Dam’

Heldhaftig. Vastberaden. Barmhartig. Geen mens die het motto van onze stad beter en krachtiger belichaamde dan Peter R. de Vries. De man verdient alleen al daarom een standbeeld. Het liefst op de Dam.

Tjibbe Hoekstra, Amsterdam



Peter R. de Vriesplein

Het zou een mooi gebaar van de gemeente Amsterdam zijn om het Leidseplein om te dopen in het Peter R. de Vriesplein.

Jan Sondervan, Amsterdam

Een gedicht voor Peter R. de Vries

Wanneer een land een held verliest

Weet ze niet waar ze het zoeken moet

Waar ze de hoop uit moet gaan putten

Want opeens kwam toch niet alles goed

Het was niet het recht dat zegevierde

En het overwon van al het kwaad

Het land is zichzelf niet meer sinds die avond

Op de Lange Leidsedwarsstraat

Maar ze zal de pen weer oppakken

Want ook als een land een held verliest

Weet ze dat ze door moet vechten tegen onrecht

Net als Peter R de Vries

Noes Petiet



Geen rouwadvertentie, maar geld overmaken

Bij het het verschrikkelijke nieuws van het overlijden van Peter R. de Vries zie ik de vele rouwadvertenties die de komende dagen in de krant komen te staan al voor me. Ik vraag me altijd af of dit niet meer ter meerdere eer en glorie van de ondertekenaars is, dan als steun voor de achterblijvers. Wat zou het mooi zijn als alle mensen die nu een rouwadvertentie voor hem in de krant willen zetten, daarvoor in plaats het geld wat dat kost overmaken naar de door hem opgerichte stichting.

Rob van der Wel, Amsterdam