Dat ouders voor hun kind bepalen dat een voorhuid er wel af mag, is niet uit te leggen

De afgelopen maand zagen we dat de Tweede Kamer snel afkoerste op het afschaffen van de verplichte bedenktijd voor abortus; iets heel moois, omdat het tenslotte een betuttelende, gedateerde en paternalistische maatregel is. Het is daarmee het eerste politiek gevoelige wetsvoorstel in de nieuwe regeerperiode; de kop is eraf.

Daarbij was opvallend dat de draaikonten van Forum voor Demagogie begin vorig jaar nog deze motie steunden en nu zijn gekomen met het voorstel dat vrouwen verplicht naar de echo van hun eigen foetus moeten kijken voor ze overgaan tot abortus. Daarmee laten ze zich behoorlijk in hun kaarten kijken, juist omdat ze de afgelopen tijd de pleitbezorgers van absolute lichamelijke zelfbeschikking waren.

Enfin, het seculier-progressieve geluid in het nieuwe kabinet heeft zijn intrede gedaan. Ik zou zeggen: nu doorpakken. Zelf ben ik enorm gekant tegen vrouwelijke én mannelijke genitale verminking bij kinderen wegens culturele en religieuze redenen. Het is totaal niet uit te leggen dat ouders voor hun kroost mogen bepalen dat hun clitoris of voorhuid eraf moet als kinderen nog een baby of kleuter zijn en niets daarover te vertellen hebben, terwijl het toch zo definitief is.

Een van de moedige strijdsters die hiertegen vecht in haar eigen gemeenschap is de Keniaanse en inmiddels Amsterdamse Nice Leng’ete, die zich al jaren inzet tegen vrouwenbesnijdenis. In totaal heeft ze 20.000 meisjes kunnen redden van hun droevige lot. Eerder hebben we onze eigen onvermoeibare Ayaan Hirsi Ali gehad die zich martiaal over besnijdenis uitliet in alle mogelijke media.

Waar het een algemeen geaccepteerd idee is dat vrouwenbesnijdenis een vorm van zware kindermishandeling is, hoor je dit geluid bijster weinig als het gaat om mannelijke verminking. ‘Het is hygiënisch en heeft medische voordelen’, ‘In Amerika worden ook veel jongens besneden’, ‘het ziet er dan wel mooier uit’, hoor ik meestal van voorstanders, verder komen ze niet.

Meestal zeg ik dan: als we onze lippen wegsnijden, hoeven we niet meer dagelijks onze tanden te poetsen, want bacteriën kunnen er alleen zijn als er vocht is. Zonder lippen heb je dat probleem dus niet. Of zoals Theo Maassen ooit zo ontzettend raak tegen Ali B zei, nadat laatstgenoemde trots verkondigde zijn zoons te hebben laten besnijden: “Als ik m’n tenen eraf knip, krijg ik ook geen zwemmerseczeem.”

Maar de vrijheid van godsdienst dan? Tsja, daar hebben we die jokerkaart weer, die kennelijk te pas en te onpas ingezet kan worden, ook als het indruist tegen mensen- of kinderrechten en lichamelijke zelfbeschikking. Wat is de grens van die vrijheid dan? Ik dacht dat dat was: waar de vrijheid van een ander begint. Bij besnijdenissen is die vrijheid er niet. Zouden we het ook accepteren als iemand van zijn godsdienst elke maand een maagd moet offeren op een altaar?

Ik zou graag zien dat de progressieve partijen in de politiek zo snel mogelijk werk van het onderwerp ‘besnijdenis’ maken, opdat ze niet alleen de SGP’ers van deze wereld op de kast jagen, maar ook de niet-christelijke conservatieve gelederen onder ons.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl