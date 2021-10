Dat oud-voetballer Wim Jansen dementie heeft raakt mij

Oud-voetballer Wim Jansen heeft dementie. Het begon hem op te vallen dat hij steeds vaker moest vragen aan zijn vrouw wat voor dag het was. Hij besloot zich te laten onderzoeken. Ik lees het bericht en meteen zit ik weer naast mijn vader in een wachtkamer.

Hij blijft steeds maar herhalen dat hij er alle vertrouwen in heeft. Hij wijst op zijn borst en zegt: ‘Met Klaasie is niets aan de hand. Ik weet nog precies wanneer die ene man met die pet toen iets tegen me zei en dat ik toen iets antwoordde en dat hij moest lachen en dat hij zei: ‘Waar haal je het vandaan, Klaas, ik moet altijd zo om je lachen.’ Dus met mij is niks aan de hand.’

Een week eerder belde mijn moeder. ‘Niek, we stonden gisteren op een kofferbakkenmarkt in Callantsoog. Niks verkocht, want hij had alleen maar oude troep bij zich. We willen ’s avonds weer naar huis, wist hij niet meer hoe je de aanhangwagen moest koppelen. Hij heeft hem daar laten staan.’

Daarom raakt het bericht over Wim Jansen mij. Mijn vader moet honderden keren doodsangst hebben gevoeld en wij zaten er allemaal omheen. Hij praatte wekenlang over sinaasappels, zocht naar lp’s die hij nooit had gekocht, wilde naar het Waterlooplein rijden en belde drie uur later uit Loosdrecht. Hij kwam twee uur te laat op een verjaardag van mijn broer omdat hij diens woning zocht op een bedrijventerrein vlak buiten Amstelveen.

Ik zat naast mijn vader toen hij werd getest. Hij kreeg een reeks vragen. Zijn geboortedatum, de naam van zijn moeder, of hij wist in welke maand we leefden. Na iedere vraag keek hij even opzij en wreef hij hard door zijn haar. Dat herkende ik. Doe ik ook altijd.

Daarna probeerde hij de arts in zijn kamp te slepen. ‘Ik ben een honkballer’ zei hij. ‘Dan ben je gezond want het is een sport. Alleen heel slimme mensen kunnen honkballen, want als die bal op je afkomt dan kan je er verschillende dingen mee doen, maar een van die dingen is het beste. Dus dat zit helemaal goed in dit koppie. Hij daar, dat is mijn zoon. Hij honkbalde ook, maar toen is hij gestopt. Niks aan de hand dus. Klaasie gaat goed.’

Daarna moest hij een rijtje woorden herhalen. Weer dat gewrijf door zijn haar. ‘Altijd gesport, dus niks aan het handje’ zei hij. Toen, op dat moment, dacht ik: wat verdrietig. Nu denk ik: was hij maar een beetje meer Wim Jansen geweest.

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool en spreekt zijn bijdragen ook geregeld in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.