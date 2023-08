Dat Nederlandse gedetineerden betere plekken krijgen geeft scheve ogen in België

Gevangenissen in Nederland zijn lang geen hotels, maar vergeleken met veel uitgewoonde, verouderde, smerige en overbevolkte inrichtingen in België zijn ze zo belabberd niet. De term ‘grondslapers’ behoort al een hele tijd tot het idioom van mijn Belgische collega’s. Nog steeds moeten gedetineerden in België op meerpersoonscellen op de grond slapen omdat het stapelbed is vergeven aan twee celgenoten.

Ik neem u even mee zuidwaarts aangezien ook de Amsterdamse rechtbank geregeld zorgen ventileert over de staat van de lokale cellen, in de gestage stroom strafzaken waarin de Belgen overlevering vragen van Nederlandse verdachten. Ik noem u zo tientallen Amsterdammers die recent in Belgische gevangenissen belandden, onder soms bedenkelijke omstandigheden. Ik zag ze geboeid en gedwee een Antwerpse rechtszaal in geleid worden – waar ze hun proces nauwelijks volgden vanwege een nóg gebrekkiger geluidsinstallatie dan wij kennen.

Nu is het weer een lid van gangsterrapformatie Zone 6 uit Amsterdam-Zuidoost dat van de rechters aan België mag worden overgedragen. Hij zou daar een tiener zo gruwelijk hebben gemarteld dat die een oor en teen verloor en een hand niet meer kan gebruiken.

Ook in de beslissing over zijn overlevering ventileerde de Amsterdamse rechtbank de inmiddels vaste zorgen – al gaf de Vlaamse garantie de doorslag dat hij in de gevangenis van Gent op een afdeling komt die gedetineerden fundamentele rechten biedt.

Onlangs meldden Vlaamse collega’s nog dat ondanks vele beloftes 167 Belgische gedetineerden geen eigen bed hebben. De Belgische gevangenissen kunnen ruim 10.000 gedetineerden aan, maar het zijn er ruim duizend meer. Er worden gevangenissen bijgebouwd, maar too little, too late. Het geeft inmiddels scheve blikken dat Nederlandse gedetineerden de betere plekken krijgen, omdat ze anders domweg niet zouden zijn overgedragen.

Medio december wees de internationale rechtshulpkamer van Amsterdam een principieel vonnis waarin de overdracht van een drugsverdachte werd geweigerd omdat België hem geen menswaardige plek kon bieden. Weken tevoren had het (houd u vast) ‘Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing’ weer een vernietigend rapport afgescheiden.

Behalve met overbevolking kampen de Belgische gevangenissen met groot personeelsgebrek. Geweld neemt toe, gedetineerden moeten 23 uur op hun cel blijven en eenmaal daarbuiten hebben ze nauwelijks activiteiten. Toiletten in cellen zijn niet (deugdelijk) afgeschermd. Medische en psychiatrische zorg zijn onvoldoende.

De norm dat een gevangene drie (3!) vierkante meter persoonlijke ruimte heeft, wordt niet gehaald, en er zijn dus die grondslapers. Kortom: ‘Het gevaar op onmenselijke of vernederende detentieomstandigheden is reëel’.

Ook daarom eisen veel rechters dat een onherroepelijk veroordeelde Nederlander zijn straf in Nederland mag uitzitten.

Als geboren en getogen Tilburger weet ik van dichtbij dat een trip naar België als een reis terug in de tijd kan voelen, maar onze gedetineerden leren het ook.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

Reageren? paul@parool.nl.