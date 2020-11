Dat moet je Trump nageven: hij houdt zich altijd aan wat hij zegt

In de nacht van donderdag op vrijdag besteeg Trump het podium in de perskelder van het Witte Huis. Daar stond hij: de president van de Verenigde Staten. Althans, voor eventjes nog. “I’ve already won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana and Ohio,” zei hij. Voor het eerst in mijn leven had ik medelijden met hem. Meer dan op een president leek hij op een uit de kluiten gewassen kleuter die met zijn vuistjes op de grond sloeg, omdat hij de teddybeer van het buurjongetje wilde hebben. Heel even voelde ik de behoefte om hem een aai over zijn bol te geven.

Maar na een paar minuten verdween mijn medelijden als sneeuw voor de zon. Zijn toespraak nam al snel een nare wending. Hij had het over ‘fake polls’, complotten van de media, Wallstreet en grote techbedrijven in het voordeel van de Democraten en ‘rigged elections’. Ook herhaalde hij een aantal keer dat Joe Biden de verkiezingen probeerde te stelen. Ik vroeg me af hoe dat er in de praktijk uit zou zien: opa Joe die in het holst van de nacht met een bivakmuts op naar stembureaus gaat om grote reistassen te vullen met biljetten waar ‘Trump’ op staat?

De eerste juridische procedures zijn reeds aangekondigd en de zoon van de zittend president, Donald Trump Junior, verklaarde dat zijn vader een totale oorlog zou moeten beginnen in het belang van de toekomst van Amerika. Tot een oorlog is het nog niet gekomen, al gingen in Arizona gewapende Trump-aanhangers de straat op. Trumps presidentschap begon met vreemde uitspraken over fake news en eindigt met iets dat in de verte lijkt op een poging tot staatsgreep.

Al maanden geleden verkondigde hij dat hij zich niet zomaar zou neerleggen bij een verkiezingsnederlaag. Daar maakte ik een grap van: ‘Kijk aan, we hebben een dictator in spe.’ Ik had niet verwacht dat hij het meende. Dat was een fout, want één ding moet je Trump nageven: hij houdt zich altijd aan wat hij zegt. Na al die jaren drong de pijnlijke waarheid keihard tot me door: Trump is geen zielige kleuter. Hij is een egotripper die niets anders doet dan het ondermijnen van de democratie.

In de nacht van zaterdag op zondag besteeg Biden het podium in Wilmington, Delaware. Daar stond hij: de president-elect van de Verenigde Staten. “It is time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. To make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies,” zei hij. Feitelijk niets opmerkelijks voor een president om te zeggen, maar het klonk ongelooflijk verfrissend.

Na vijf zenuwslopende dagen en nachten haalde ik opgelucht adem. De democratie laat zich niet zomaar verslaan.

Natascha van Weezel (34) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl