Dat Marc Overmars de beste voetbaldirecteur was die Ajax heeft gehad, telt nu niet

Laat niemand de betrouwbaarheid van de vrouwen in twijfel trekken die de moed hadden de klok te luiden over Marc Overmars. Niet alleen zíj vonden het wangedrag van de technisch directeur te ernstig; de club en Overmars zelf vinden dat ook, getuige het persbericht van zondagavond. De vraag of het allemaal wel ernstig genoeg was, is een gepasseerd station.

Die vrouwen hebben hun moed bijeengeraapt om melding te maken van het gedrag van een machtige, geliefde directeur. Ze zullen bang zijn geweest voor de gevolgen, bang voor de reacties van supporters misschien ook.

Daarom hebben ze het aanvankelijk over hun kant laten gaan. Misschien durfden ze zich pas na de vuiligheid rond The Voice uit te spreken. Ze verdienen steun. Voor mannen die over de grenzen van collega’s denderen, mag in geen enkele organisatie ruimte bestaan.

Over die organisatie gesproken: hoe nu verder? Marc Overmars heeft een gevaarlijke duw gegeven tegen het sportieve bouwwerk waarvan hij een van de belangrijkste architecten was. Het persbericht van Ajax noemt hem ‘waarschijnlijk de beste voetbaldirecteur die Ajax gehad heeft’. Dat kan zo wezen, maar het telt nu niet, zoals het daags na de uitzending van BOOS ook niet telde dat Marco Borsato een goede zanger is, of dat Leipe Mocro Flavour van Ali B een fijne dansvloerkraker is.

Het ‘tijdperk Overmars’ is voorbij. Het zou voor Ajax een hard gelag zijn als daarmee ook de sportieve bloeitijd van de club ten einde komt, maar de collateral damage kan groot zijn. De kans dat Erik ten Hag blijft, lijkt op zijn zachtst gezegd niet groter geworden. Van der Sar, Tadic; wat doen zij als het onder Overmars hervonden sportieve elan verpietert?

Misschien valt het mee. Belangrijker is de veiligheid van de vrouwen binnen de club. Laat het daarmee beginnen bij het níeuwe nieuwe Ajax.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.