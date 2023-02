‘Dat Kaag met een heks wordt vergeleken, is walgelijk, seksistisch’

“Pardon? Dus voor jou hoeft Rutte niet weg?”

“Dat heeft geen zin. Dan krijgen we Edith Schippers of een andere VVD’er als president.”

“Dan moeten er nieuwe verkiezingen komen!”

“En als Rutte en de VVD dan weer winnen?”

“Dan… Dan… Dat is toch te treurig voor die mensen in Groningen die maar niet worden geholpen?”

“Ja… Maar dat is de democratie. Een democratie is altijd hulpbehoevend. Het is iemand in een rolstoel zonder wielen die zichzelf moet voortduwen.”

“Daar hebben die mensen in Groningen ook niets aan. Ik blijf vinden dat Rutte weg moet.”

“Dat lost dus niets op. We leven in een tijdperk waarin geen oplossingen meteen voorhanden zijn. De toeslagenaffaire idem dito. Het milieu, idem dito. Die problemen vallen niet ook te lossen met andere politici. Zelfs internationaal zijn er geen oplossingen. Hoe moet de oorlog in Oekraïne eindigen? Wat is winnen voor Oekraïne? Wat is het maximum aan land dat Zelenski wil afstaan? Waarom zou hij dat moeten? Iedereen wil vrede, maar de roep om vrede zou nu het uitroepen van een onrechtvaardige overwinning van de Russen zijn. Vrede nu, is het amputeren van Oekraïne.”

“Maar die politici, nationaal en internationaal, zijn verantwoordelijk! De tijd van genuanceerdheid is voorbij. Jij moet ook scherper schrijven tegen die machthebbers.”

“Niemand is zo op schrift en op de sociale media beledigd, ook door mij, als Mark Rutte of als Sigrid Kaag. Alle goede en slechte argumenten tegen hen zijn gewisseld. En wat is daarvan het effect? Nul. Althans, de tegenstanders zijn meer tegen, de voorstanders meer voor. Dat onze keiharde woorden geen effect sorteren bewijst trouwens, dat je totaal niet bevreesd hoeft te zijn voor de totale vrijheid van meningsuiting.”

“Dat Kaag constant met een heks wordt vergeleken, is walgelijk, seksistisch, mysogynie.. Dat verhardt de samenleving en is gevaarlijk voor haar, zoals je hebt gemerkt.”

“Wie haar bedreigde is gearresteerd en heeft straf gekregen. Zijn actie had geen effect. Welk protest heeft wel effect gehad? Het boerenprotest? Het protest van de Groningers? De protesten tegen de kindertoeslagaffaire? Het lijmgeplak van de mensen die bezorgd zijn over het milieu? Democratische verkiezingen hebben zin, demonstraties zijn broodkruimels voor de armen. Het is net iets beter dan bidden.”

“Ik vind het smerig zoals Kaag wordt bedreigd.”

“Net zo smerig als Wilders, of Rutte, of prinses Amalia die worden bedreigd.”

“Ik mis elke maatschappelijke betrokkenheid bij jou.”

“Dus als je je gedraagt en elke dag schrijft, mis je maatschappelijke betrokkenheid?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.