We zaten in het café oud te wezen door de actualiteit te behandelen als een zak oude kleren waarvan we ons afvroegen waarom niemand ze meer wilde dragen, terwijl ze ons zo goed hadden gestaan.

Toen zei Willem opeens: “Het zat zo. Althans, volgens Mattheüs. De mensen brachten hun kinderen bij Jezus om … ze te laten zegenen of zoiets. Maar zijn discipelen zeiden: ‘Nee, dat mag niet.’ Maar toen zei Jezus: ‘Laat de kinderen tot mij komen want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij!’”

We waren allemaal oudbakken atheïsten zoals we daar aan de stamtafel zaten en we begrepen niet direct waarom Willem Mattheüs aanhaalde.

Hij legde het uit: “Dat is de reden waarom wij die IS-kinderen terughalen. Daar ben ik van overtuigd. De kinderen zijn onschuldig en daarom ons voorbeeld van hoe het er in de hemel aan toe gaat. Dat is het christelijke denken, hoe on­gelovig we ook zijn, dat is ons culturele besef. Bij IS hebben ze een ander mensbeeld. Ze denken anders over vrouwen, homo’s, geweld en kinderen. Wij leiden geen kinderen op tot soldaat. Zij wel. Zij overladen kinderen met wat wij more­le schuld noemen. Ze moeten zo snel mogelijk soldaat van Allah worden. Wij proberen kinderen zo veel en zo lang mogelijk kind te laten zijn.”

“Moeten we alle Nederlandse kinderen terughalen?” vroeg ik. “Zegt Mattheüs daar ook nog iets over?”

Willem haalde zijn schouders op: “Ik geloof dat Jezus het toejuichte als iemand alles, ook zijn kinderen, in de steek had gelaten voor het Koninkrijk Gods. Een raar trekje van hem, maar zeker ben ik daar niet over.”

We vroegen ons af wat we zouden doen als wij de macht hadden.

“Alleen kinderen tot tien jaar terughalen en de rest weigeren.”

“Waarom de grens bij tien? Waarom niet elf? En waarom mogen hun moeders niet mee?”

We kwamen er niet goed uit, de avond dreigde verpest te worden.

In het café moet je discussies aangeven en onhaalbare maar leuke schijnoplossingen bedenken. Dat lukte niet.

“Per geval bekijken, een beetje hypocriet zijn, zo veel mogelijk in het geheim doen met als excuus ‘omdat het kinderen zijn,’ en beseffen dat één van die kinderen later uit wraak of om andere redenen een aanslag op ons pleegt en vervolgens hopen dat hij niet te veel slachtoffers maakt,” was onze oplossing.

