Dat gescheld op de Poolse president beeft iets wanhopigs

Oud-president Medvedev van Rusland heeft gedreigd met de vernietiging van Polen en Oekraïne.

De wet gaat weer op: harde taal, een teken van onmacht.

Vernietiging van landen is onmogelijk, en na ‘vernietiging’ is er niets meer. Er is geen begrip dat daar overheen kan, dus ook geen taal. Je kunt het nog een keer proberen met ‘totale vernietiging.’ Maar dat is al zwakker. De Russen zijn dus door hun vocabulaire heen. Wat nou rest zijn daden. Die komen niet.

En toch bevatte zijn tweet - want hij twitterde zijn boodschap – iets merkwaardigs.

Dit schreef hij: ‘Een of andere domkop genaamd Mateusz Morawiecki zei dat Oekraïne het recht had om Rusland te treffen, en dat hij zich geen zorgen maakte over de oorlog van de Navo tegen Rusland, omdat Rusland die oorlog snel zou verliezen. Ik weet niet wie zo’n oorlog gaat winnen of verliezen, maar gezien de rol van Polen als voorpost van de Navo in Europa, zal dit land zeker verdwijnen, samen met zijn domme premier.’

Het zinnetje waar het mij om gaat is: ‘Ik weet niet wie zo’n oorlog gaat winnen of verliezen…’ Daar zit twijfel in.

Medvedev is al tijden aan het razen en tieren op Twitter en Telegram. Hij was het ook die meende dat er best een ‘hypersonische raket op een rechtszaal in Den Haag’ kon worden geschoten. Dit naar aanleiding van het Internationaal Strafhof dat een arrestatiebevel had laten uitgaan tegen Poetin.

Maar dat ‘ik weet niet wie zo’n oorlog gaat winnen,’ toont de onzekerheid binnen het Kremlin. Ze weten inderdaad niet wie de oorlog gaat winnen. Het vertrouwen in de eigen manschappen is niet zo groot meer. Ook dat gescheld op de Poolse president heeft iets wanhopigs. Tot twee keer toe je voormalige collega en thans je vijand, de premier van Polen, een ‘domkop’ en ‘dom’ noemen, heeft iets krachtloos.

Medvedev is in alles een tassendrager van Poetin. Een tassendrager spreekt met stembanden die strakgespannen staan van de angst voor de woorden van zijn baas, die hem altijd zal blijven vernederen. De baas zelf wordt trouwens ook angstiger en angstiger.

Angst is voor Poetin een monster dat op hem loert en steeds dichterbij komt. Daarom blijft hij critici arresteren en opsluiten. De journalisten Gershkovich, Kara-Moerza en oppositiepoliticus Navalny werden zomaar in een cel gestopt en vervolgens vernederd alsof dat het monster kan kooien.

Integendeel. Op een dag zal Moskou verliezen en verdwijnt zijn domme president.

