Dat extra wc-papiergebruik kunnen ambtenaren best wel lijden

Rijksambtenaren krijgen een thuiswerkvergoeding van 363 euro. Plus een eenmalige uitkering van 225 euro. En nog wat zaken als loonsverhoging, een fietsenplan en extra ouderschapsverlof. Dit werd maandag vol trots naar buiten gebracht door de FNV. Die 363 euro is ter vergoeding van al dat extra wc-papier, de kopjes koffie en de extra stookkosten nu mensen thuiswerken in verband met corona en die 225 euro is gewoon extra. Want ja, het zijn toch vervelende tijden. Ook voor goedbetaalde ambtenaren met een vast contract.

Mijn broek zakte ervan af.

In mijn tak van sport, de beeldende kunsten, is namelijk nog steeds niets geregeld. Kunstenaars hebben geen compensatie gekregen. Hooguit konden ze gebruikmaken van de tijdelijke bijstandsregeling. Maar van die €1050 kan in Amsterdam bijna niemand zijn huur betalen.

En ja, er is geld beschikbaar gesteld voor de kunstsector. Maar dat gaat naar de podia, de theaters, de orkesten, de kunsthuizen en organisaties. Bijna alles gericht op muziek en theater. De individuele (beeldend) kunstenaars, die vangen bot. Dat zijn 160.000 mensen.

Terwijl de meeste kunstbeurzen het afgelopen half jaar zijn gecanceld en de beurzen in het komende seizoen door controlemaatregelen maar moeten zien of ze nog door kunnen gaan. Ook ligt het internationale verkeer aan banden, waardoor verzamelaars die normaal gesproken van beurs naar beurs reizen nu thuis blijven.

Tijdens de eerste maanden van deze pandemie merkte je als maker nog wel dat er een gevoel van urgentie en sympathie heerste, waardoor redelijk veel mensen online kunst aankochten om de sector te steunen. Maar vanaf het moment dat de terrassen op 1 juni weer opengingen, verplaatsten de uitgaven naar de horeca. Wat ook belangrijk is, want ook daar heeft men het zwaar. Maar voor de kunstenaars ziet het er somber uit. De verkoop ligt voor de meesten nagenoeg stil.

Gepast zou ik het daarom vinden als de FNV nu een bericht naar buiten zou brengen waarin zij ambtenaren oproept om deze bijdragen van €225 + €363 = €588 aan kunst te besteden. Dat extra wc-papiergebruik kunnen ambtenaren namelijk best wel lijden en kunst is goed voor het gemoed en de (werk)sfeer thuis.

En hier was ik van plan u vervolgens op de KunstRAI te wijzen, die over twee weken zou plaatsvinden. Maar al schrijvende aan dit stuk kreeg ik bericht dat de boel is uitgesteld. Wat de urgentie van dit probleem maar weer benadrukt. Gelukkig zijn de galerieën nog open en is het daar nu zo rustig dat het gegarandeerd coronaproof is. En bestaat het wereldwijde interweb waar elk denkbaar kunstwerk te vinden en te koop is. En als u er niet uit komt, mag u me altijd mailen voor kunstkoopadvies. Ik ken wel wat adresjes.