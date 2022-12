Dansend verdreven we het verdriet om de nederlaag tegen Frankrijk

De dag begon nog zo prachtig: een strak blauwe lucht en een felle zon over de Amsterdamse grachten.

Bij Kaldi, een koffietentje op de Wolvenstraat in het centrum, begon Mo de manager al: “Ik ben heel zenuwachtig voor vanavond. Ik vrees dat we gaan verliezen.”

“Maar wat als we winnen?”

Vrijwel iedereen die ik kende, schaarde zich achter de Atlasleeuwen. Mijn lieve bejaarde buurvrouw, mijn ex-schoonouders, al mijn schrijvende collega’s, vrienden en vriendinnen: iedereen was massaal voor Marokko. Zelf ben ik niet echt een voetballiefhebber, maar toen Marokko telkens weer grote tegenstanders op dit toernooi wist uit te schakelen zonder een tegengoal te incasseren, behalve een stom eigen doelpunt, groeide ook mijn interesse en enthousiasme. Dat werd versterkt doordat ik zag én voelde wat voor enorm positief effect dat WK-succes had op iedereen om me heen. En al helemaal toen vorige week het Nederlandse elftal door Messi en zijn kornuiten op pijnlijke wijze uit het WK werd gezet – met Messi die als een meedogenloze moordmachine voor van Gaals neus zijn doelpunt vierde. De blik van die arme van Gaal, die pure ontreddering, zal ik nooit vergeten.

Maar goed.

Amrabat, Mazraoui, Ziyech; voor de Nederlandse Marokkanen was het de belangrijkste wedstrijd van hun leven. Heel even stond ik stil bij hoe zij zich zouden moeten voelen op dit moment. Een zinderend gevoel van zenuwachtigheid joeg door mijn lijf.

Rond 19 uur verzamelden al mijn broers en zussen zich bij mijn ouders thuis in De Pijp. Hemataartjes met Marokkaanse vlaggetjes, rood en groene ballonnen en slingers dwars door de warme woonkamer. De tafel vol zoete, zelfgemaakte lekkernijen. Het voelde alsof het Suikerfeest was.

Vol spanning keken we naar de voetbalwedstrijd.

Ondertussen stuurde Ronald de Boer mij videootjes vanuit het stadion in Qatar. Adembenemende sfeerimpressies. Ik stuurde hem: ‘Wie denk je dat gaat winnen?’

Hij appte: ‘Ik denk, net als iedereen, dat Frankrijk gaat winnen, maar dat dachten we nu al vier keer... Dus waarom niet vanavond? Come on, Marokko!’

Na vijf minuten kreeg Marokko een tegengoal.

Ronald stuurde: ‘Frankrijk, een ordinaire counterploeg.’

Vlak voor rust schoot El Yamiq een schitterende omhaal op de godverdomde paal!

Hoe zal hij zoiets de rest van zijn leven kunnen meedragen? Dat hij zo’n enorme kans niet heeft benut? Ondraaglijk lijkt me dat.

Er volgden vele kansen voor het strijdbare Marokko, maar het niveau en de kwaliteit van de Fransen lagen net een tikkeltje hoger.

2-0.

Mijn broers en zussen, vader en moeder en ik waren teneergeslagen. Totdat mijn zus de zagrata begon te zingen, met haar tong keihard geluid begon te maken alsof we op een bruiloft in Marrakesh waren. Raimuziek schalde door de speakers: we dansten. De vreugde verdreef het verdriet.

Het was een mooie, pijnlijke nederlaag, waarin de Marokkanen zichtbaar alles, maar dan ook echt alles, gaven. Ze hebben een stuk van hun ziel verloren op die voetbalvelden. Ze verloren de wedstrijd, maar wonnen de harten van miljoenen mensen over de hele wereld. Ik zag onvergetelijke beelden van Times Square, dat volliep met feestende Amerikaanse Marokkanen na een oproep op Instagram van de Amerikaans-Marokkaanse rapper French Montana, nadat ze hadden gewonnen van Spanje. Toeterende auto’s op de Champs Élysées met Franse Marokkanen, nadat ze hadden gewonnen van Portugal. De moeders van de Marokkaanse spelers in djellaba’s, dansend op het voetbalveld – waarna die zonen hun moeders liefdevol omhelsden en op het voorhoofd kusten.

Iconisch.

De wereldkampioen is meestal niet de enige ploeg die men zich herinnert. Voor mij is Marokko dé ploeg van dit WK. Pure sensatie, enorme geestdrift en lefvoetbal. Dit is allesbehalve het einde, het is slechts het begin. Een nieuwe generatie voetballers die het aan het flikken is, excelleren op het wereldtoneel, tegen alle verwachtingen in. Zoals Tofik Dibi zei: “De sportieve prestatie is weergaloos, maar de maatschappelijke betekenis hiervan is weergaloos tot de macht twintig.”

De Marokkaanse kinderen van over de hele wereld die hebben gekeken, zien dat het daadwerkelijk mogelijk is: een van de besten van de wereld te zijn. Bij de vier beste landen van de wereld horen – al hoopte ik zó dat ze hun grootste kolonisator mores zouden leren. Er is vast een kind dat vanavond keek, zijn tranen van zijn wangetjes wegveegde en nu op wraak zint.

Een kind dat denkt: als ik straks groot ben, op Allah en alle profeten, dan schiet ik Marokko dwars door die finale heen.

Mano Bouzamour is schrijver. Ter ere van het Marokkaanse succes op het WK schrijft hij deze gastcolumn.

Romain Saiss en Achraf Hakimi. Beeld REUTERS