Dansen om het schroot van angst en dood

Oekraïne was jarig.

Het was Onafhankelijkheidsdag.

Het was zo’n dag waarop de zon bitter schijnt en de vrolijk bedoelde muziek toch in mineur klinkt.

De parade bestond uit een lange rij van op de Russen buitgemaakte, stilstaande tanks. Dansen om schroot waar angst en dood heeft geheerst en veroorzaakt.

Het cadeau van Poetin was uiteraard een bombardement. Op een station. Tot nu toe 22 doden, onder wie twee kinderen, en meer dan dertig gewonden.

En niemand, niemand weet hoe dit moet eindigen.

Een nachtmerrie stopt pas als je wakker wordt.

Eer staat wijsheid in de weg. Statusverlies weerhoudt een terugtocht. Het besef dat ‘vrede’ bij opgave, en zelfs een staakt-het-vuren, niets, maar dan ook niets oplevert, is onverdraaglijk. Voor hen, voor ons.

Die onverdraaglijkheid, die wil om geen vrede te willen tekenen, moeten wij zelfs steunen met het blijven sturen van geld en wapens.

En tegelijkertijd merken wij hoe onze portemonnees in eigen land leegraken en de wapens op ons gericht lijken te worden, want men begint te balen. Het schiet niet op. De soldaten en de tanks zitten in de modder vast, van beide kanten.

Ik kijk naar kaarten die niet wezenlijk veranderen, ik luister naar podcasts waar de angst op repeat staat, ik lees kranten waar het nieuws over Oekraïne soms een klein berichtje is om de kolommen te vullen. En is het een essay, dan spreekt daar ook uit dat men bezig is een gordiaanse knoop in elkaar te zetten. Die haal je uit elkaar door hem met één hauw te doorklieven.

We hebben ook het gevoel dat we in eigen land een harde strijd moeten voeren. Op verschillende fronten. De omgekeerde vlaggen tegen de oude banieren. Onze functionarissen tegen lieden die geen functie hebben, zelfs geen slaapplaats. Arm moet ook weer vechten tegen rijk. En ziek strijdt tegen zieker en ziekst. En ik sla nog een paar binnenlandse ongeregeldheden over. Er heerst de sfeer alsof hier ook elk moment bommen en granaten kunnen ontploffen. Soms doet iemand al een poging met een fakkel of suggereert hij dat hij in een tank zit. Iedereen voelt zich onrechtvaardig behandeld.

We weten niet goed wat we met onze verbeelding aan moeten. Zijn een stel asielzoekers te vergelijken met een bezettingsmacht? Zijn Rutte, Kaag, Hoekstra te vergelijken met het Politbureau van het Kremlin?

Het is tropisch heet, maar overal heerst al de winter ‘of discontent’.

