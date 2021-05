Danny M. verkocht waar liquidatieverdachten voor wilden betalen

Er lopen zo veel grote strafprocessen door elkaar dat ik me als misdaadverslaggever soms zo’n Chinese circusartiest voel die allemaal bordjes op stokken in de lucht moet houden. (Komt goed hoor, dank u.) Deze week leidde het tot een opmerkelijke symbiose van processen.

In Rotterdam zat ik bij de strafzaak tegen Danny M., die de halve Nederlandse onderwereld aan peperdure Blackberry’s had geholpen met de bezwering dat daarmee de onderlinge communicatie voor altijd afgeschermd zou blijven.

In 2016 werden de servers van zijn firma Ennetcom in Canada in beslag genomen waardoor miljoenen berichten voor de opsporingsdiensten leesbaar werden. Een he-le-boel zware criminelen kregen voornamelijk op grond van hun onthutsende onderlinge berichtenverkeer heel forse celstraffen, soms levenslang – voor liquidaties, met name.

Vijf jaar na die schokgolf in de onderwereld staat Danny M. zelf terecht voor bendevorming, witwassen, valsheid in geschrifte en vuurwapenbezit.

Tijdens de openingsdag van zijn proces hielden de aanklagers in de grote Amsterdamse liquidatiezaak Himalaya op Schiphol hun requisitoir. In die zaak gaat het om drie liquidaties en twee mislukte moordplannen. Kern van het bewijs: een enorme hoeveelheid bedenkelijke berichtjes via Ennetcom. Tegen de hoofdverdachte werd levenslang geëist. Die zitting volgde ik op afstand.

Zo zat ik direct en indirect helemaal aan het begin én aan het eind van die revolutionaire keten strafzaken door de ontmanteling van Ennetcom.

De hoofdverdachten in beide zaken kunnen niet méér van elkaar verschillen, zeker niet wat betreft hun ‘proceshouding’: juristenjargon voor hun gedrag in de rechtszaal.

Danny M., gekleed als moderne zakenman, probeert de rechters en aanklagers mee te nemen in zijn wereld van heimelijkheid en afscherming. Probeert te verklaren waarom hij met pákken cash sleepte en grote bedragen via Suriname naar Dubai liet brengen. “U spreekt van wegsluizen, ik van overboeken.”

Danny is gevat, maakt met licht Nijmeegs accent een enkel grapje en de rechtbankvoorzitter grapt mee. Danny gedraagt zich ontspannen, hoewel hij vanwege aanslagen en liquidatiepogingen min of meer uit zijn woonplaats Nijmegen is verbannen.

Iliass K., hoofdverdachte in de liquidatiezaak Himalaya, voor wie justitie levenslang vraagt vanwege zijn rol als tussenpersoon bij onderwereldmoorden, oogt in zijn overhemd als een eenvoudige boekhouder, een heel zwijgzame. In zijn laptop gedoken, scrollt hij wat door zijn dossier. Hij herhaalt steeds bedeesder dat hij zich op zijn zwijgrecht beroept. De mantra is aan elkaar gegroeid, inmiddels: kberoepmeopmnzwijgrecht.

Hoe zeer Danny M. in uitstraling ook detoneert met de liquidatieverdachten, ik zie helemaal voor me hoe zij ‘buiten’ soepel contact hadden. Omdat hij, joviaal en met een aura van deskundigheid, de totale privacy verkocht waarvoor zij wilden betalen wat hij maar vroeg.

Tot dat op een onwaarschijnlijk fiasco uitliep.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever.

