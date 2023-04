Dankzij Lidya ademde mijn kind voor het eerst vrij, en ik ook

Ze kwam, zag en overwon.

Hoe mijn zoon het voor elkaar kreeg, geen idee, maar zodra hij mijn baarmoeder verliet, was hij strontverkouden. Zijn allereerste geluid was dan ook een enorme nies die vanuit zijn tien teentjes kwam.

De dagen erna keek hij lodderig om zich heen. Ikzelf was in permanente staat van paniek, zoals pasbevallenen dat zijn. Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat je gedurende een zwangerschap wordt doodgegooid met verhalen over uitscheuren en totaalrupturen, maar niemand je voorbereidt op wat je daarna wacht: doodsangst. Niet voor het eigen sterven, maar voor dat kind met zijn ouwelachtige fontanelletje en oogleden zo doorschijnend dat er een web aan adertjes doorschemert die veel te makkelijk stuk lijken te kunnen.

En met een neusje vol snot dat hem de adem benam, maar waar uiteraard geen drogistdruppels in mochten want iedereen die ooit een baby heeft gekregen weet dat baby’s NIETS mogen, dat ALLES op natuurlijk wijze moet helen. Dat geldt trouwens ook voor moeders, die mogen weliswaar eindelijk weer filet americain, maar voorts beslist GEEN alcoholische versnapering of iets anders rustgevends (pillen, poeders, zalven) want dat gieten ze via de moedermelk die ze MOETEN geven (‘Dat is toch het beste voor je kindje’), hoppa de pasgeborene in en dan blijkt het natuurlijk puur VERGIF, daar kom je op latere leeftijd wel achter als ze TOTAAL ONHANDELBAAR zijn, NOOIT luisteren of er DRIE GROENE STAARTEN uit hun stuitje groeien.

Het enige wat mij hielp, was keihard vloeken. Gewoon dwars door die roze wolk vuilbekken. Heel ontspannend. Het was daarom enigszins jammer dat mijn kraamhulp een zwaar christelijke Volendamse was, die na iedere blasfemische krachtterm ‘ssssst’ siste. We namen snel afscheid.

En toen kwam de nieuwe kraam. Lidya, mijn reddende Molukse engel. “Ben je zo verkouden?” riep ze toen ze zich over hem boog. “Wacht, Titi maakt iets voor jou!”

Ze stoof richting keuken en brouwde een knoflookoliemengsel dat ze onder het babyneusje smeerde. Mijn welp geurde alsof hij zojuist gewokt was, maar zijn snot loste op. Dankzij Lidya ademde mijn kind voor het eerst vrij. En ik ook. Want zij vulde het huis met lucht, licht, gelach. En ze liet me vloeken. “Gooi er maar uit, meid.”

Na vijf dagen nam ze afscheid, ons in een gelukzalige kruidenwolk achterlatend.

We omhelsden elkaar alsof we hartsvriendinnen waren. Soms tref je iemand kort in je leven die toch een enorm stempel drukt. Door de timing, omdat het wezenlijke dagen waren en door alles wie ze was. Jaren later kwam ik haar nog eens tegen. In de kickboksschool nota bene, iets wat me niet verbaasde. Daadkracht paste haar. Geen probleem te groot, zij overwon.

Tot enkele weken geleden. De Weesperstraat. Een taxi reed haar aan. Ze kwam, zag en verloor. ‘Lidya ‘Titi’ Helaha gaf honderden Amsterdamse baby’s een liefdevolle eerste start’ stond er boven het in memoriam in de krant.

En zo was het. Een stadsengel is ­gevlogen. Toen ik het las, heb ik een paar keer enorm gevloekt. Titi zou het hebben begrepen.

r.schlikker@parool.nl

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.