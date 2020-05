Dankzij Klaas Dijkhoff kwam het voetbal in beweging

Wat hebben Cornald Maas, Arie Boomsma en Klaas Dijkhoff gemeen? Als ­relatieve buitenstaanders wisten ze tijdens de coronacrisis patstellingen te doorbreken. Presentator Maas voor de cultuursector, zijn collega Boomsma voor de fitnessbranche en politicus Dijkhoff voor het profvoetbal. Op het ­juiste moment zeiden ze de juiste dingen en kwam de boel in beweging.

Hun oprechte betrokkenheid werkt, juist in deze fase van pionieren. Zelfs bij premier Mark Rutte, die al diverse keren heeft aangegeven dat hij, in zijn worsteling met het nog ongrijpbare virus, openstaat voor extra wijsheid van buitenaf. Die zou uiteindelijk niet door professionals worden aan­gereikt, maar door drie liefhebbers. Vooral de rol van PSV-supporter Dijkhoff is opvallend, omdat juist het machtige betaald voetbal als bedrijfstak in de frontlinie zou moeten staan om met het kabinet mee te denken.

Niet dus.

Het is ieder voor zich en samen voor ons eigen.

Terwijl de deur van politiek Den Haag wekenlang op een kier stond, werd er nooit aangeklopt. Intussen kon sportminister Martin van Rijn dagelijks via de media constateren dat in de profsectie iedereen met elkaar overhoop lag. De KNVB met de topclubs, de topclubs onderling, de KNVB versus FC Utrecht en dan was er ook nog de rechtszaak tussen de bond en de top van de eerste divisie.

Geen moment werd richting het kabinet solidariteit uitgestraald, nota bene het motto van deze ­crisis. Zo liet het topvoetbal vooral zien hoe het niet moest, met als dieptepunt de poging van Hans ­Martijn Ostendorp, directeur van De Graafschap, om met KNVB-topman Eric Gudde in contact te ­komen. Dagenlang werden zijn telefoontjes ge­negeerd door de man die de promotie van zijn club had tegengehouden.

Het belabberde niveau van communicatie met de achterban, ook topclubs als Ajax en AZ klaagden daarover, was één. Het niet produceren van een plan B, C of D was de tweede omissie. Zo werd ook minister Van Rijn geen oplossing aangereikt, ­terwijl hij best openstond om de bekerfinale, de promotie/degradatiewedstrijden en mogelijk zelfs een kleine nacompetitie onder ­bepaalde ­voorwaarden in ­augustus te ­laten spelen.

Tot Dijkhoff het betaald voetbal publiekelijk ­opriep om eindelijk met een breed gedragen plan voor de minister te komen. Omdat de VVD-topman zijn relaas met prima argumenten onderbouwde, kwam dankzij de interventie van een buitenstaander de profsector alsnog in beweging.

Nog altijd gaat dat met horten en stoten. Zo had Gudde wel bij Van Rijn gepolst om voor de op 4 september geplande interland ­Nederland-Polen al oefenwedstrijden te kunnen spelen. Dus geen ­bekerfinale Feyenoord-FC Utrecht, maar wel lobbyen voor een duel waarvoor spelers van vijftien clubs uit zes verschillende landen moeten samenkomen.

Het maakt opnieuw duidelijk waarom Klaas ­Dijkhoff zo gemakkelijk kon scoren.

Jaap de Groot schrijft wekelijks een column over sport in Het Parool.

Reageren? j.degroot@parool.nl.