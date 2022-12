Dank, magistraten, voor het verstaanbaarder spreken. Nu de akoestiek nog!

Veel gaat goed! Wat heerlijk zo eens een stukje te beginnen. Medio juni klaagde ik op deze plek over de abominabele akoestiek in vooral de grotere zalen in onze statige nieuwe rechtbank aan de Amsterdamse Zuidas. Ik riep de procespartijen op beter in de microfoons te spreken, en beloofde over een half jaar de balans op te maken.

Nu dus.

Het goede nieuws: mijn klacht is goed rondgegaan onder magistraten en advocaten, die er ook nog consequenties aan verbinden. Velen beseften niet dat de rustieke lichtbruine wandbekleding van gerecycled leer niet alleen de galm dempt, zoals beoogd, maar al het geluid absorbeert terwijl dat op weg naar is achterin in de rechtszaal. De procesdeelnemers verstaan elkaar prima, ook als half naast de microfoon is gesproken, maar op de laatste rijen komen nog maar flarden van zinnen aan.

Laten daar in pijnlijke strafzaken nou net de slachtoffers en nabestaanden zitten, of juist naasten van de verdachten – plus rechercheurs, hulpverleners, parketmedewerkers en wij van de media. Niet iedereen weet dat je beleefd mag zwaaien als je het allemaal niet goed kunt volgen, en dat de voorzitter dan doorgaans verbetering nastreeft.

In de weken en maanden na mijn klacht drukten rechters elkaar en de andere procespartijen geregeld op het hart goed in de microfoons te spreken, en vroegen ze de aanklagers en advocaten hun tafels met die microfoons omhoog te laten komen alvorens staand te spreken, zodat het gezegde niet zou vervliegen.

In een grote zaak over sextortion (afpersing met compromitterende beelden) merkte een rechter gekscherend op dat ik natuurlijk ook naar de audicien kan gaan als ik last heb van mijn gehoor, maar dat de slachtoffers en hun familieleden en vriendinnen niet moesten aarzelen het uitdrukkelijk te laten merken als ze worstelden met half vervlogen zinnen.

Sommige rechters houden inmiddels onvermoeibaar in de gaten of iedereen nog duidelijk spreekt. Het gaat zo heel vaak stukken beter. Dank, rechters, officieren van justitie, raadslieden en verdachten (van wie ik besef dat ze meer aan hun hoofd hebben dan hun verstaanbaarheid)!

Vanzelfsprekend is het nog niet perfect. Zo vlot gaat dat niet.

Aan de akoestiek op zichzelf is helaas nog niets merkbaars gedaan.

Dat is de procesdeelnemers niet te verwijten, maar het gerechtsbestuur zou hier stappen kunnen zetten. Ik weet na 25 jaar in deze rol dat de rechtspraak geen instituut is dat snel leert, maar niets is nog verloren. Als een geluidsdeskundige nou eens langs al die zalen trok om te onderzoeken welke maatregelen structureel verbetering zouden brengen, kunnen we ons met zijn allen gewoon op de processen concentreren.

Puntje voor de volgende vergadering? Alvast dank namens iedereen achter in de zaal en op de publieke tribune.

