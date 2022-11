Daniel Koerhuis is niet alleen een trol, maar ook een geboren proletenfluisteraar

Daniel Koerhuis is een man aan wie ik liever geen aandacht ­besteed. Alles waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Het ­vooruitzicht van nog meer ­Daniel Koerhuis is ondraaglijk en daarom houd ik me in.

Dat wil zeggen: dat neem ik me telkens voor. Maar vroeg of laat weet Koerhuis me altijd weer uit de tent te lokken. Het moet gezegd worden: dat is zijn grote talent. Het natuurtalent van de trol. Dat is wat Koerhuis ten diepste is: de best­betaalde trol van Nederland. Een door de staat gefinanceerde trol zelfs. Hij mag dan een ­onversneden neoliberaal zijn, hij trolt ons op onze eigen kosten.

Je kunt om hem lachen, maar dan onderschat je hem. Hij maakt meer kapot dan je denkt. Wat dat betreft zit hij bij de goede partij.

In zekere zin heb ik een zwak voor hem. Hij is geen showpony, zoals je ze bij de VVD zo vaak ziet. De Ruben Brekelmansen en Bente Beckers. Die nederig vluchtelingen ontmenselijken, om aan racisten en fascisten duidelijk te maken dat de VVD nog steeds de beste keuze is. Hun ­einddoel is minister worden, of anders: staatssecretaris misschien.

Ik moet toegeven: deze rasopportunisten zijn vele malen erger dan Daniel Koerhuis. Koerhuis is niet uit op een ministerpost. Hij doet wat hij doet omdat hij daar goed in is en omdat hij er in gelooft. Koerhuis is er voor de hardwerkende Nederlander, zo ziet hij dat.

Dat komt neer op: de welvarende Nederlander die geen enkele reden heeft tot klagen, maar die desondanks niets anders doet en die politiek uitsluitend bekijkt langs de kernvraag: ‘Wie komt mijn welvaart afpakken en hoe kan dat worden voorkomen?’ Koerhuis begrijpt deze mensen als geen ander. Hij is niet alleen een trol, maar ook een geboren proletenfluisteraar.

Dus als Schiphol platligt omdat het grond­personeel jarenlang is uitgeknepen, dan staat Daniel Koerhuis flesjes water uit te delen aan die arme vakantiegangers die iets langer in de rij moeten staan. Niks over betere arbeidsvoorwaarden. Welnee. Als Koerhuis Kamerlid was geweest in Qatar, dan had hij naast de lijken van gevallen arbeidsmigranten staan kwezelen dat al die bloedspetters op de tribunes de voetbalpret van de supporters verzieken.

Als hij leest dat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend aan privéjets, twittert hij vrolijk de leugen rond over een medische vlucht die niet kon landen. Als de leugen wordt weerlegd, blijft het stil. De leugen doet zijn werk.

Koerhuis wil geen klimaatactivisme, maar ook geen klimaatoplossingen. Hij wil geen betere ­lonen, maar wel meer vluchten. Hij wil sociale huurwoningen slopen, maar ook: meer betaalbare huizen. Geen beter treinnetwerk, maar meer geld naar asfalt. Een extra vliegveld. Meer auto’s. Meer vlees op tafel. En als de Sint per vliegtuig komt, dan juicht Koerhuis dat toe op Twitter.

Daniel Koerhuis kent zijn kiezers. Hij is de ­stille held van stille proleten. Een man met de uitstraling van een begrafenisondernemer. ­Toepasselijk, want Koerhuis komt in naam van de gewone man op voor alles wat de aarde en de mensheid naar de kloten helpt.

Heel bescheiden jaagt deze Trol des Vaderlands ons allemaal de dood in.

