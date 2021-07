Gisteren sprak ik De Echte Amsterdammer. Een samenvatting.

(…) “De eerste die hier met een André Hazes Lidlshirt de Jordaan in komt stiefelen die heeft een probleem. Waar gaat het eindigen? Doe het dan helemaal goed. Kom dan ook meteen met een Hazesgeurlijn. Waarom niet? H6, the new fragrance from Lie Del with a touch of gekookte knakworst and a hint of omgevallen blikje bier in bed.” (…)

“Ja, dat heb je nu dus ook, dat iedereen opeens Hazes te gek vindt, maar bij ons in de Jordaan scheten we op Hazes. Wij waren gek van Rini Ossenworst, en dat was dus niet eens zijn artiestennaam. Die zong ónder het biljart. Dat was legendarisch. Hazes moest zo nodig met zijn dikke pens op dat biljart staan, maar Ossenworst die liet het liedje spreken.” (…)

“Dan héb je een vlieger. En wat dan nog? Dat is toch krankzinnig, dat je daarover gaat zingen. Dat je moeder dood is – eindelijk rust voor die vrouw, want die heeft haar hele leven in haar onderjurk broodjes bal met mosterd voor haar man en haar 13 kinderen staan smeren – en dan staat die bolle beneden een brief aan een vlieger te binden. Ik heb hier een brief voor mijn moeder. Ja, nou en? Gefeliciteerd. Ik heb hier een haring voor mijn vader? Wat hebben die mensen daar aan? Ze zijn dood!” (…)

“Ik vertel je, als die Thomas Aqua van Dinges en de Monnik hier met zijn Lidl Hazeshoed onze straat in komt lopen, dan heeft meneer wat uit te leggen. Als je nooit jezelf bent of niet bent geweest, waarom moeten wij dat weten? Cd van mij, cd van jou. Dan denk ik, wat ben jou nou voor een lul met handjes? Geef je wijf gewoon alle cd’s. Het regent zonnestralen? Waar dan? Wees specifieker!” (…)

“Johnny Jordaan heeft dat ook gehad. Die ging opeens hele ingewikkelde dingen zingen. Dat hebben wij op tijd gecorrigeerd. We zagen het mis gaan. Zijn we met zes man bij hem langs­gegaan. Zat ie in zijn blote reet net een tekst te tikken. Wij lezen. ‘Liefde is een zachte deken, gemaakt van vergeving en goede zin.’ Zijn we achter hem gaan staan en hebben we net zo lang gewacht tot die weer iets Jordaans schreef. Dat is toen Pikketanussie geworden. Nooit een cent van gezien.” (…)

“Jan Akkerman heeft Hazes ooit die hoed op zijn kop gezet. Meneer de barokgitarist wordt bedankt. Je ziet wat hij heeft aangericht. Mannen op ingewikkelde sandalen dragen nu een Hazessupermarkthoed. Schei uit man.” (…)

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool en spreekt zijn bijdragen ook geregeld in.

