Daders gooien zelf hun afgrijselijke bewijs online

Wéér ging een afgrijselijk filmpje van heftig geweld viral, nu van de groep jongens die op station Bijlmer Arena in Amsterdam-Zuidoost vrijdagavond een man in elkaar trapten, om hem vervolgens op een spoor te duwen. Wat heeft hij een geluk bij een ongeluk gehad dat er geen metro aankwam (en hij door de val niet zijn nek brak of onder stroom kwam te staan).

Socialemedia-enthousiasten hielden niet op hun afschuw uit te spreken over de beelden, om die vervolgens weer gretig te delen. Dat de jongens richting het hoofd van het op de grond gevallen slachtoffer bleven schoppen, dat een hummeltje meedeed: het hield de gemoederen dagen bezig.

Het is een nieuw element in ons hoekje van de journalistiek: daders, medeplichtigen of nieuwsgierige getuigen zetten zelf hun filmpjes online, waarna de hoofdrolspelers uiteindelijk beseffen dat hun misdrijven zo helder in beeld zijn dat ze zich maar beter bij de politie kunnen melden.

We kennen het ook van filmpjes en foto’s van drillrapvetes, van straatjongens die een doelwit mishandelen, vernederen of afpersen – of een combinatie van dat alles.

Denk ook aan de jonge mannen die justitie momenteel vervolgt omdat ze Peter R. de Vries filmden onmiddellijk nadat die in juli 2021 was neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, om die beelden heel snel op internet te (laten) gooien. Volgens de aanklagers deden ze dat om de maatschappij maximaal te schokken: terreur.

Zaterdag ging uiterst rechts dankbaar met het filmpje van het geweld op het station aan de haal, want daarop waren duidelijk donkere jongens te zien die een wit slachtoffer zowat dood schopten. De retorische vraag: wat als het andersom was geweest? Als witte jongens een zwart slachtoffer zo hadden mishandeld? De suggestie: dan zou de ophef ‘onder links’ veel groter zijn geweest.

Hoe het ook zij: voor ons journalisten is het een lastige afweging hoe met zo’n filmpje om te gaan. Nee, we verspreiden het niet verder, om goede redenen. De context is onduidelijk; zo’n filmpje gaat nooit meer offline; het onderzoek van de politie lijdt schade.

Eerst maar eens wat achtergronden ophelderen. Die schetsten vervolgens een genuanceerder beeld. Het leeuwendeel van de betrokkenen heeft zich bij de politie gemeld, en ook de rest is in het vizier. Het gaat om jongens van wie sommigen in hun H-buurt in Zuidoost, vlak bij het station, al een bedenkelijke reputatie hebben opgebouwd. Nóg een reden voorzichtig met zo’n filmpje om te gaan. Moeten we bijdragen aan extra streetcred van zulke jongens?

Het is een lastige materie. We blijven daarmee worstelen, want we willen u uiteraard wel snel nieuws brengen zodra dat wél rijp is voor publicatie.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

Reageren? paul@parool.nl.