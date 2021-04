Daarom schreven we dat Taghi ‘keurig ABN’ machtig is

Soms zit tussen de post een vraag die misschien breder leeft. Deze week reageerde een lezer op ons liveblog over de eerste zittingsdag van de groteske liquidatiezaak Marengo. Mijn collega Wouter Laumans en ik schreven die ochtend dat hoofdverdachte Ridouan Taghi de rechtbank ‘in keurig ABN’ antwoordde dat hij vooralsnog niets had te melden over de zware beschuldigingen aan zijn adres.

De lezer: ‘Waarom zou een verdachte met een niet-westerse achternaam niet keurig ABN kunnen spreken? In artikelen over de zaak Holleeder is nooit vermeld dat Willem Holleeder keurig ABN spreekt’.

De lezer ervoer de opmerking als ‘zeer denigrerend voor Nederlanders met een migratieachtergrond’.

Oef.

Deze zag ik niet aankomen.

We maken zo’n liveblog om van elke stap verslag te doen, dit keer van de langverwachte dag waarop het monsterproces officieel begon. Na jaren het misdaadnieuws te hebben gedomineerd, verscheen Taghi voor het eerst in het openbaar, in de nu extreem beveiligde ‘bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Wat zou hij zeggen? Hoe zag hij eruit?

Medeverdachten hadden op voorbereidende zittingen in plat Utrechts en nogal straats uitgehaald naar bijvoorbeeld de kroongetuige of de aanklagers. De talloze versleutelde berichten die verdachten elkaar volgens justitie stuurden, zijn gesteld in straattaal en ijzingwekkend van inhoud en toon.

Dáár sloeg die notie op dat Taghi zich rustig en ‘in keurig ABN’ tot de rechtbank richtte. Niet in plat Utrechts, niet straats.

Taghi kwam als peuter naar Nederland en ging naar het vwo, dus dat hij ‘keurig ABN’ machtig is, kan niemand verbazen. Zijn fris gekapte voorkomen, zijn eerste korte opmerking: het zegt wat over hoe hij zich wil presenteren.

Zoals de ene verdachte in trainingspak verschijnt, de ander in overhemd en de derde, zoals Ridouans neef Anouar Taghi, in driedelig pak. We beschrijven dat allemaal, om een volledig beeld te geven.

Over Willem Holleeder is inderdaad nooit vermeld dat hij keurig ABN spreekt. Want dat is niet zo. Maar als de spreekstijl van één verdachte uitputtend is beschreven... Liveblogs, artikelen en een stapel boeken zijn doorspékt met zijn Jordanese, soms cruijffiaans aandoende verhandelingen vol straattaal en onderwereldjargon.

Holleeders présence werd helaas een hype, maar weergeven hoe een verdachte zich uit, is een wezenlijk onderdeel van de rechtbankverslaggeving. Dat moet zo blijven.

Zeker misdaadjournalistiek is als dansen op een slap koord. We moeten glashelder zijn, de vinger op zere plekken leggen en al wat relevant is onomwonden benoemen, maar doen dat naar eer en geweten, met oog voor mogelijke gevoeligheden, beloof ik. Dan hoop ik andersom dat u gelooft dat we niet uit racistische motieven schrijven dat iemand keurig ABN spreekt.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever.

Reageren? paul@parool.nl.