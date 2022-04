Ik heb opeens superkrachten. Met mijn handen op mijn rug vernietig ik mensen die mij proberen te imponeren. Het is heel eenvoudig. Ik leg het even uit.

Je staat in een boekwinkel. Iemand houdt opeens een boek voor je neus en begint je uit te leggen waarom jij dat moet lezen. “Het gaat over een dynastie in een andere dimensie, met trollen en eenhoorns enzo en die ene man van die ene planeet wil hun water hebben maar dat loopt uit de hand maar dat lees je dan pas in deel 7, dat gaat verschijnen onder de titel De Goden Van Helion. Echt een heerlijk boek van Numan Kaleidis.”

Daarna kijk je zo iemand heel lang aan en zeg je: “Zit jij mij nou te piepelen?”

Dat is alles. Je kunt het zinnetje in iedere situatie gebruiken. Bij de slager. “En had meneer ook nog onze beroemde ossenworst willen proberen? Ja, ik zie dat meneer zin heeft in ossenworst!” Aankijken en dan: “Zit jij mij nou te piepelen?” Nooit meer last van.

Bij lezingen werkt het ook heel goed. Een schrijver vlak voor je neus. Hij leest stukken voor uit zijn nieuwe dichtbundel Grijze Tijd, Gekleurde Wangen. Je wacht op de laatste zin. ‘Altijd, altijd maar weer weemoedtranen in vulkanisch as.’ Je wacht tot het applaus wegsterft en dan, als het doodstil is, hem of haar recht aankijken en zeggen: “Sta jij mij nou een beetje te piepelen?”

Ik weet niet hoe het komt, maar het werkt altijd. Het komt door het woord piepelen. Mensen worden onzeker. Ze weten niet wat het betekent, maar ze voelen dondersgoed dat het niet positief is. Ze vragen zich toch even af: “Heb ik deze man gepiepeld, al weet ik niet wat het is?”

De mogelijkheden zijn onbeperkt. Het kan altijd en overal. Naar Artis gaan, bij de zeeleeuwen gaan staan, wachten tot er iemand met een Artisjas naast je komt staan en dan vragen: “Hoeveel vis eten ze nou ongeveer per week?” Wachten tot ze antwoorden en dan meteen zeggen: “Ja stop maar. Ik onderbreek je even. Sta jij mij nou te piepelen?”

Het lijkt me ook heel erg fijn in live televisieshows. De presentator zit met iemand van Bellingcat aan tafel. Die legt uit hoe ze hebben ontdekt dat een ingestorte flat in Rusland eigenlijk een Mexicaanse flat is en dat het al 14 jaar eerder is gebeurd. “Kijk maar naar die schaduw. Duidelijk Midden-Amerika.”

Als presentator een stilte laten vallen en dan: “Zit jij ons nou een beetje te piepelen?”

