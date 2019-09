Daar zat ik dan, alleen en domweg gelukkig op Noord B

Hoe leuk het momenteel is om Ajaxsupporter te zijn, merk ik vooral aan mezelf op een avond als woensdag: geen grote Champions Leaguewedstrijd, maar een hemeltergend gewoon thuiswedstrijdje in de herfstregen.

In 2014 en 2015, om maar eens twee traumatische jaren te noemen, was de gemiddelde thuiswedstrijd zo stierlijk vervelend dat ik mezelf (toch best wel een diehard, al zeg ik het zelf) soms niet naar de Bijlmer wist te zeulen. Gisteravond was zo’n avond waarop vier, vijf jaar geleden de verleiding groot zou zijn geweest: Fortuna Sittard, vriendin niet thuis, druilerig zeikweer, drukke dag voor de boeg en al mijn vrienden verhinderd.

Ik zou een bak thais hebben besteld en Fox Sports hebben aangezet, waarschijnlijk met het geluid zacht en een verse plak vinyl op de platenspeler. Een half oog voor het oever­loze wandelvoetbal van Ajax, dat was meer dan genoeg.

Dit zijn andere tijden. Thuisblijven op een doorweekte woensdag? Mooi niet. Deze jongen schakelde de oppas in, fietste fluitend door de mot­regen en zocht in zijn blijmoedige uppie zijn klapstoeltje op, want Ajax ging voetballen, van je hela hola.

Zelfs als het een keer wat minder is (en dat was het, in de eerste helft) is er al gauw honderd keer zoveel leuks te zien als in de kalenderjaren 2014 en 2015 samen.

Daar zat ik dan, domweg gelukkig op Noord B. Halverwege de eerste helft voegde een van mijn vrienden zich alsnog bij me. Zijn werk was klaar, hij was meteen op de fiets gesprongen. Ik zeg u: die was in 2015 ook niet meer van de bank gekomen.

We zagen Promes scoren.

We zagen een Limburgs eigen doelpunt in de stromende regen. We zagen Nico Taglia­fico (nadat hij een hoofdwondje had opgelopen) de wedstrijd vervolgen met een badmuts op zijn hoofd. We waren bij Ajax en we waren er blij om.