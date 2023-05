Daar was ie dan, mijn rechtbankperspas. En daar ging ie weer

Daar was ie dan, na jaren! Mijn Perskaart Rechtspraak. Net als vijftig collega’s die vaak rechtszaken verslaan, had ik dan eindelijk dat pasje waarmee ik als journalistieke habitué in ’s lands gerechten niet meer streng gecontroleerd hoefde te worden. Net als de advocaten zouden ook wij soepeltjes langs de wachtrijen voor de scanstraat mogen, omdat de beveiligers ons als bekende gezichten ietsje meer vertrouwen schenken. In principe dan, want bij de zwaarbeveiligde zaken moet iedereen aan alle controles geloven. Alle begrip.

Maar nu wacht je soms ook in de gewone rechtbanken en gerechtshoven eindeloos achter pakweg scholieren of studenten die een rechtszaak komen volgen. Zoals ook advocaten alleen met hun pas naar de beveiliging hoeven te zwaaien, zo zou dat ook voor ons gaan gelden, gedurende een proef. Die was, heel plechtig, de ‘Pilot versnelde toegang journalisten’ gedoopt.

Jaren geleden waren wij gaan zeuren om onze rechtbankpas en in 2021 (!) was daar, zoals ambtenaren dat noemen, ‘een klap op gegeven’ door de Raad voor de Rechtspraak. De proef kon beginnen. Nou ja, met toch nog twee jaar vertraging dan. Werkelijk álles binnen de rechtspraak gaat extreem stroperig en langzaam. De conservatieven in de bastions winnen het bijna altijd van degenen die meedenken over vooruitgang en souplesse. De ‘remmers in vaste dienst’ zoals een politiechef de ambtenarensoort ooit noemde, schermen bij gebrek aan argumenten doorgaans met het v-woord of het p-woord. Wie ‘veiligheid’ of ‘privacy’ roept, of allebei, hoeft niets meer redelijk te onderbouwen.

Zo overleggen we als beroepsgroep ook al tijden met de rechtspraak over een nieuwe persrichtlijn die journalisten de extra ruimte geeft die bij deze tijd past, maar ook daar belemmeren de behoudenden elke vooruitgang. De omstandigheden voor bijvoorbeeld de rechtbanktekenaars verslechteren juist, omdat rechters het p-woord slaken.

Maar goed, opgewekt haalde ik dinsdag na al die jaren mijn rechtbankpasje op. Als eerste! Maandag zou de toekomst beginnen. Twee uur later kwam de e-mail. Enkele passen bleken zoekgeraakt in de post. In één haal waren alle perspassen ongeldig verklaard, ‘om de veiligheid binnen de gerechtsgebouwen te blijven waarborgen’. Proef uitgesteld. Vanwege de privacy (ja ja!) is de Autoriteit Persoonsgegevens van de zoekgeraakte passen op de hoogte gesteld. Ach jee.

Sceptische collega’s hadden het voorspeld, dat geef ik toe.

In de prachtige nieuwe Amsterdamse rechtbank werd ons bij de opening begin 2021 een ruime perskamer gepresenteerd met schermen waarop we zaken ook van afstand live konden volgen. Tijdens de rondleiding dan. Sindsdien staan ze uit, want er wordt alweer jaren gedacht over protocollen die moeten voorkomen dat onverlaten de beelden en geluiden opnemen en online gooien.

Hoe schift je nou de goedwillenden van de kwaadwillenden?

Zei iemand Perskaart Rechtspraak?

