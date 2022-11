Daar staan de bomen, op een rij. Met dat ene gat. Een tand die ontbreekt in een gebit

In maart van dit jaar schreef ik over het rode boompje.

Het rode boompje in een rij bomen bij de Jaap Edenbaan.

Een baken in de herfst.

Een herinnering aan de jaren dat ik mijn dochters nog naar school bracht. En ze me op het met vuurrode bladeren getooide boompje wezen dat daar tussen zijn groene buren stond. Het teken dat de herfst was begonnen.

We konden er echt naar uitkijken.

Ja, dat is een behoorlijke tijd geleden, dat naar school brengen, maar aan sommige dingen blijf je maar halsstarrig vasthouden. Om die tijd aan een lijntje te houden.

Dus stuurde ik ze elk jaar in de herfst een foto van het rode boompje.

Waar ze de eerste jaren nog redelijk enthousiast op reageerden, en de laatste jaren soms ronduit lauw, en af en toe wat agressief: “Zit je ons weer te stalken met die boom?”

Tot maart.

Het rode boompje, een in 2010 geplante moeraseik die intussen tot een behoorlijke boom was uitgegroeid, stond er niet meer.

Nou ja, nog een stompje.

De boom was omgezaagd. Ik zag nog wat zaagsel liggen.

Ik mailde een foto van het stompje naar de dochters.

Het duurde lang voor ik antwoord kreeg.

Even verontwaardiging, daarna al snel een vraag wat ik voor hen zou koken die avond. Waaruit op te maken was dat de boom bij hen al diep in de achtergrond van hun geheugen was verdwenen, waar hij voor mij nog springlevend was.

Een week of wat later was ook het stompje verdwenen. Aangestampte aarde, waardoor het net leek of de boom daar was begraven.

Maanden later verrees er op de plek met verse aarde een houten paal met lussen eraan. Een soort spalk om een jonge boom in zijn groei te begeleiden. Ik was blij verrast.

Nu de boom nog. Liefst weer zo’n moeraseik die rood zou opvlammen in de herfst.

Ik fietste er bijna elke dag langs, maar er gebeurde niets.

Op een dag zag ik een tractor over het fietspad rijden met jonge boompjes in de aanhanger. Maar de tractor reed langs de plek waar het rode boompje had gestaan.

“Geef mij een boom en ik plant ’m zelf wel!” wilde ik roepen. En “Ik heb ooit meegedaan aan de Nationale Boomplantdag, hoor!”

Niet lang daarna was de paal met de lussen verdwenen. Weer die aangestampte aarde.

Het werd een plek waar lege frisdrankblikjes werden neergegooid.

Ergens in de zomer was er een nieuw boompje geplant, maar een stuk terug. Ik had niets met die plek en hechtte me niet aan dat nieuwe boompje.

Nu zijn de bomen alweer bijna leeggeblazen en kaal.

Daar staan ze, op een rij. Met dat ene gat. Een tand die ontbreekt in een gebit.

Op de plek waar het rode boompje stond groeit nu gras.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.