Daar sta je dan als Wopke, in je CDA-trui van moraalwol

Wopke Hoekstra bleek dus ook in de doos van Pandora te zitten.

De CDA-leider investeerde jarenlang in een brievenbusfirma op de Maagdeneilanden.

Twee zinnen die ik las: ‘De constructie is niet verboden maar wel omstreden.’ En Wopke zelf zegt op Twitter dat het een investering ‘van ca. 26.500 euro’ betrof, in een ‘start-up voor ecotoerisme in Afrika van een vriend’.

Eerst de zin: niet verboden, wel omstreden.

Eigenlijk wordt hier gezegd: moreel verwerpelijk.

Maar ja. Is iets wat mag van de wet moreel verwerpelijk?

Ik wil zo streng niet zijn. Wanneer het mag van de wet moeten we niet zeuren over ‘moreel onaanvaardbaar’, maar proberen de wet te veranderen. God, wat heb ik veel dingen gedaan die moreel verwerpelijk waren. Ooit een vriendin gesmeekt een abortus te laten doen. Twintig jaar lang gebruikte ik drugs waarmee ik de drugsmaffia steunde. Weggelopen uit een huwelijk. En zo nog honderd zaken. Dus eigenlijk vind ik dat als je in zo’n brievenbusfirma hebt geïnvesteerd, je daar niet laf en lullig over moet doen.

Wopke gaat de mist in door die tweede zin. Die investering voor ‘ecotoerisme in Afrika voor een vriend’.

Tjongejonge, wat zijn we eigenlijk heilig, zeg maar schijnheilig. Voor ‘een vriend’. En ook nog ‘in Afrika’. En dan ook nog ‘ecotoerisme’. Niet gewoon toerisme maar duurzaam toerisme of zoiets.

Ik bedoel, was Wopke lid geweest van De Anarchistische Partij Tegen Moralistisch Gezeik dan hadden we hem niets kwalijk kunnen nemen, maar hij is van het CDA. Van hoeksteen van de samenleving. Een partij die loopt op moraalschoenen, truien draagt van moraalwol en moraalonderbroeken aanheeft met een moraalgulp. Als zo’n Pandoradoos dan wordt geopend en jouw naam vlindert eruit, dan sta je in je blote moraalkont.

Dat van het CDA nu de epauletten van het uniform worden gescheurd zal ze worst wezen want alle epauletten waren al verdwenen.

Wat moet Wopke?

Hee, kijk daar eens… Hij is gids geworden op de Maagdeneilanden. Elke keer als er een bus met ecotoeristen aankomt, vertelt hij ze over zijn hoogstaande idealen. Hij citeert uit een oud CDA-programma: “Er is geen plek voor brievenbusmaatschappijen zonder reële economische activiteiten. Zo kan de trustsector niet langer domicilie verlenen of bestuurders leveren aan doorstroomvennootschappen en brievenbusmaatschappijen.”

“Op wie lijkt deze man toch?” vragen de toeristen zich af.

Als ze het weten, vragen ze: “Kunt u ons geld hier goed beleggen?”

