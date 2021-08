Daar lagen Mulisch, Hermans en Bomans in de regen

In het straatje was een klein brandje geweest.

De brandweer had brandbare zaken terecht snel op straat geflikkerd. Regen en bluswater hadden vervolgens een stoel, een tafeltje en wat boeken aangetast.

Ik keek naar de boeken. Ze waren verdronken. Leefden ze nog?

Er lag een verzopen boek van Mulisch, een nat boek van Hermans en een boek van Godfried Bomans.

De lezer moet een oudere man of vrouw zijn geweest.

“Ze is opgehaald,” hoorde ik opeens naast me.

Een jongen (nou ja, achter in de twintig) keek ook naar de boeken.

“Ik ben haar buurjongen. Marie heette ze. Hartstikke aardig. Maar ja, de weg kwijt. Ze had iets aan laten staan, hoorde ik. Ik was niet thuis.”

“Hoe oud was ze?”

“We hebben vorig jaar met haar een taartje gegeten toen ze tachtig werd. Vond ze heel leuk.”

De jongen schopte Hermans en Bomans enigszins naar elkaar.

“Weet je wat ze deed, vroeger?”

De jongen schudde zijn hoofd.

Ik pakte de natte boeken op. Ik had ze al. Het waren geen mooie exemplaren. Integendeel. Maar toch…

“Wilt u ze hebben?” vroeg de jongen verbaasd.

Ik haalde mijn schouders op.

“Ze zijn nog goed als je ze droogt,” zei ik.

“Maar gaat u ze lezen?”

“Nee, dat niet. Wil jij ze?”

“Nee. Ik lees niet… Soms. Maar niet dit soort boeken.”

“Goeie schrijvers hoor.”

In het evangeliseren ben ik nooit goed geweest. Leesbevordering stimuleren met doorweekte boeken is ook geen goed idee.

De jongen nam afscheid en ging zijn huis binnen.

Ik probeerde door een raam naar binnen te kijken.

Geen oma-inrichting, meer jarenzeventigstijl. Oranje-bruine lampen. Marie was toen in de dertig. Ik keek in het portiek of ik een naam kon vinden.

‘Smith-Van Dam,’ las ik. Het konden de boeken van haar man zijn geweest. Maar ja, die had ze niet weggedaan. Ze woonde alleen. Mijnheer Smith was misschien al geruime tijd dood.

Ik zou de boeken mee naar huis kunnen nemen, laten drogen en terug kunnen brengen. Maar zou Marie van Dam terugkeren?

Toen ik de brievenbus opende, rook ik meteen een brandlucht.

Een kapstok was op de grond gevallen. Midden in de gang lag een hoed. Een vertrapte herenhoed. Had ze die niet weg kunnen gooien? Droeg zij hem zelf?

Ik had de boeken nog steeds in mijn hand.

En legde ze te drogen in het portiek bij haar deur.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.