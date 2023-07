Daar lag hét strafproces tegen de Hells Angels in gruzelementen

Ineens zat ik deze week weer met mijn hoofd bij een van de spectaculairste rechterlijke beslissingen uit de recente Amsterdamse geschiedenis. Voor mijn ogen trok de rechtbank op 20 december 2007 de stekker uit de grootste Nederlandse strafzaak tegen de Hells Angels ooit.

fdHet Openbaar Ministerie (OM) had het recht de motorbende te vervolgen verspeeld door jarenlang, tegen alle regels in, afgeluisterde vertrouwelijke gesprekken tussen verdachten en hun advocaten uit te werken, te bewaren, en misschien wel te gebruiken om het onderzoek te sturen. Een doodzonde, in ons strafrecht.

Ik moest er aan denken toen het Financieele Dagblad maandag berichtte dat het OM in het strafrechtelijke onderzoek naar advocaat Inez Weski mogelijk een zelfde grove fout heeft gemaakt. Of dat nu grote gevolgen zal hebben, valt te bezien, maar ik zat weer helemaal in 2007.

In het proces met codenaam Acroniem werden 22 leidende Hells Angels beschuldigd van het lidmaatschap van een bende die in de weer was met drugs en wapens, afpersingen, bedreigingen en mishandelingen.

In 2005 had ik ‘de klapdag’ verslagen waarop zo’n duizend opsporingsambtenaren 45 verdachten arresteerden en clubhuizen binnenstebuiten keerden. In 2007 werd de zaak tegen de 22 hoofdverdachten dan eindelijk behandeld. Waar de staat de Angels een mokerslag had willen uitdelen, triomfeerden scherpe advocaten. Ze hadden in het lijvige dossier een ‘geheimhoudersgesprek’ tussen een Angel en zijn advocaat gevonden, en trokken net zo lang aan dat draadje tot zich een schandaal ontrafelde. Het dossier bleek vergeven van dergelijke telefoontaps, die tientallen rechercheurs konden lezen.

Een chef had die gevoelige gespreksverslagen opgemerkt en verzameld in een map, en de leidende officier van justitie herhaaldelijk gevraagd wat hij daarmee moest.

In de strafzaak werden rechercheurs, teamleiders én die officier van justitie dagenlang verhoord. Dat werd een vertoning, met geheugenverlies zoals we dat ook kennen van onze inmiddels demissionaire minister-president (‘Ik heb daar geen actieve herinnering aan’).

Een andere officier mokte nog dat de aanklagers níet hooghartig ‘de deksel op de beerput hielden’. De rechtbank was het gedraai zat en sprak verontwaardigd over de ‘ernstige, grootschalige en herhaalde inbreuken’ op het ‘hooggewaardeerde’ recht op vertrouwelijk contact tussen verdachten en hun advocaten. De rechtbankvoorzitter veegde de hele zaak met donderend geraas van tafel.

In de rechtbank klonk luid het geklets van het euforische schouderslaan op de leren Angelhesjes. Ik zag de Hells Angels vaker hun middelvinger naar het gezag heffen, maar nu deden ze dat met instemming van de rechtbank.

Zestien jaar later liggen de kaarten heel anders, overigens. De Hells Angels zijn verboden, ik tref er nu en dan eentje in anoniem burgerkloffie. De drie betrokken officieren van justitie van toen zijn nu procureur-generaal, hoofdofficier en vooraanstaand rechter.

Het kan verkeren.

