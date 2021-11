“Wat er gebeurt aan de grens tussen Polen en Wit Rusland… Wat vindt u daarvan?”

“Dat is vreselijk, mensonterend, walgelijk! Mensen als wapens gebruiken. Dat kan moreel niet verwerpelijker.”

“Dus? Wat gaat u doen?”

“We laten een krachtig protest horen. Zodat Loekasjenko precies weet hoe wij over hem denken en dat dit niet door de beugel kan.”

“Welke maatregelen gaat u nu nemen?”

“Als het aan ons ligt, dan willen wij de strengste maatregelen nemen die we kennen, maar we moeten dat doen als één Europa.”

“Wat zijn de strengste maatregelen?”

“Er zijn verschillende mogelijkheden. Daar moeten we het over hebben in Europa. Daar gaan we over praten, maar ik kan daar nog niets over zeggen.”

“Wat kan Europa eigenlijk doen?”

“We kunnen, nee – we moeten hier ook Poetin op aanspreken. Rusland moet weten dat hierdoor de spanningen tussen Europa en Rusland oplopen.”

“Poetin noch Loekasjenko lijkt zich veel aan te trekken van Europa.’’

“Dat moet u niet zo zeggen. Er is voortdurend diplomatiek contact en er worden harde woorden gewisseld.”

“Maar als Poetin iets niet zint, draait hij aan de energietoevoer. En doen we wat hij zegt.”

“Daarin vergist u zich, zo werkt het echt niet in de internationale politiek.”

“Hoe werkt het dan?”

“Poetin heeft ons óók nodig. Belarus ook.”

“Hoe laten we ze naar ons luisteren?”

“Ze luisteren al naar ons… Maar u wilt al meteen over een uur resultaten. Zo werkt dat niet in de internationale politiek.”

“Hoe werkt dat dan in de internationale politiek?”

“Dat heb ik u al gezegd! Het gesprek begint zich te herhalen. Ik heb u verteld dat we als Europa absoluut een stem zijn waar naar geluisterd wordt door Poetin en Loekasjenko. Merkel heeft al met Poetin gepraat en ze hebben besloten… met elkaar in gesprek te blijven.”

“Er zijn stemmen die zeggen dat het ’t beste werkt om de banktegoeden van Belarus en Loekasjenko te bevriezen.”

“Dat is wel het laatste wat je moet doen. Dan tref je ook de gewone mensen in Belarus bijvoorbeeld.”

“Maar zo tref je gewone mensen aan de grens.”

“We moeten ook niet overdrijven. Er zijn er nog niet veel binnen.”

“Die mensen hebben honger, lijden kou, hebben kinderen die ondervoed zijn.”

“Ja, schande. En daarom moeten we – dat is onze morele verplichting – als één man tegen Loekasjenko optreden. En dat doen we ook.”

“Goed, volgende onderwerp… De boosterprik…”

