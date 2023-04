D66? Wat me het meest tegen de borst stuit is het irritante gedweep met de islam

D66 zou bij uitstek een partij voor mij moeten zijn. Hun standpunten spreken vooral hoogopgeleiden aan en ze zijn sociaal-cultureel progressief, seculier en daarmee wars van religieuze invloeden. In medisch-ethische kwesties zijn ze voor de keuzevrijheid van het individu, wat ik heel belangrijk vind gezien de trend in de VS, waar vorig jaar bijvoorbeeld het landelijke recht op abortus werd geschrapt.

Wat betreft de meeste onderwerpen staat D66 aan de kant van de consensus in de wetenschap; zoals de verzuring van de grond door stikstof en de verduurzaming die we moeten realiseren om toekomstbestendig te zijn. De partij staat bovendien bekend als een ‘onderwijspartij’; vroeger stemden al mijn leraren op D66, omdat ze meer investeringen in het onderwijs beloofden. Bovendien willen ze gratis kinderopvang en dat is in mijn ogen noodzakelijk voor de échte gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Toch voel ik me zelden aangesproken door de mensen die die partij vertegenwoordigen. Ik heb me laatst afgevraagd hoe dat komt. Ten eerste: omdat het gewoon geen goede politici zijn. Het was Arjen Lubach die de bijnaam ‘Robot Jetten’ vier jaar geleden populair maakte door fragmenten te laten zien waarin Rob Jetten praat alsof hij een tekst uit zijn hoofd heeft moeten leren voor als de pers hem vragen stelt.

Dat geldt eigenlijk ook voor de andere kopstukken van de partij. Sigrid Kaag moet het vaak ontgelden; men vindt haar houding hautain, ze praat vaak te procedureel en is niet toegankelijk en benaderbaar. Dat komt niet doordat ze een vrouw is, zoals ze zelf altijd beweert. Caroline van der Plas heeft zo te zien weinig last van dat seksisme, waarmee ik niet wil zeggen dat er geen seksisme is, maar dat niet álle kritiek komt door seksisme.

Ook is de partijtop bar slecht in het (meteen) aantrekken van het boetekleed; bijvoorbeeld in de MeTooaffaire van ex-partijprominent Frans van Drimmelen. Hoe de partij spijt betuigt voor hun daden doet me denken aan de ruzies met mijn ex-vriend, waarin hij het zo weet te brengen dat hij doet alsof hij sorry zegt, maar waar je aan het eind verward achterblijft en denkt: zei hij nou sorry, of legde hij nou uit waarom hij eigenlijk geen sorry hoeft te zeggen?

Maar wat me nog het meest tegen de borst stuit is het irritante gedweep met de islam. Als je zegt een seculiere partij te zijn, moet je dat ook uitstralen en niet met uitspraken van Mohammed strooien op Instagram en laten zien dat je meedoet aan de heilige ramadan, zoals Rob Jetten deze week deed. Prima hoor, maar zeg dan straks niet meer dat je zo’n moeite hebt met de conservatieve standpunten van coalitiepartner ChristenUnie. Want newsflash: de islam is minstens net zo conservatief.

Ook de Instagrampost van Sigrid Kaag op 17 oktober 2020, waarin ze twee kleuters met een hoofddoek die net uit de koranschool komen op de foto zet met de tekst dat ze zo trots is op de verrijking en de diversiteit, is aan alle kanten problematisch. Ze juicht zo indoctrinatie en het seksistische symbool van het patriarchaat toe. Vrouwen in Iran krijgen bijtend zuur op hun gezicht als ze dat symbool af willen doen.

De spagaat waarin D66 zich bevindt is fascinerend en frustrerend. Maak gewoon een keuze.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl