Cruijff had helemaal geen zin om Bob Marley te ontmoeten

Volgens hardnekkige overlevering was Bob Marley fan van één Ajaxstilist in het bijzonder. In een Marleymuseum in Kingston schijnt een notitieboek te liggen waarin, in een rijtje van bewonderde personen, ‘Gerrie Mühren’ staat gekrabbeld.

Het verhaal achter dat misverstand kennen we dankzij Wiep Idzenga, die voor Hard Gras schreef over Marley de voetballer (2012). De notities bleken van Allan ‘Skill’ Cole te zijn, Marleys tourmanager en ex-voetbalinternational van Jamaica. Híj was de Ajaxbewonderaar uit de entourage.

Skill vertelde Idzenga dat hij in 1974, tijdens het WK-duel Nederland-Brazilië, als enige voor Oranje was. De rest steunde Brazilië, zoals bijna alle Jamaicanen. Toen Cruijff 2-0 maakte, beende Marley boos weg.

Niet getreurd: Ajax­publiek drukt vaker muzikanten aan de borst die niets met Ajax hebben. Hazes (Bloed, zweet en tranen!) was DWS’er en later aanhanger van de fusieclub waarin DWS opging: FC Amsterdam. Hazes hield van Oranje, met Ajax had hij niets.

Ajacieden mogen ook graag springen op de beats van de devote Feyenoorder Armin van Buuren (All we ever hear from you is blah-blah-blah!) of, bij opkomst van de elftallen, op Crazy on the dancefloor van DJ Norman, ADO-Hagenees van het fanatieke soort.

En toch: aan Marley heeft het niet gelegen, verhaalt Idzenga. Toen de Jamaicaanse ster in 1976 voor het eerst naar Nederland kwam, voor een concert in de Jaap Edenhal, wilde hij Cruijff graag ontmoeten. De platenmaatschappij deed een poging, maar Johan bitste: “Geen zin in. Die kerels interesseren me absoluut niet.”

Op dat moment had Marley twee bescheiden hitjes in Nederland gehad: Get up, stand up kwam tot plaats 33, No woman, no cry tot 25. Cruijffs onvergetelijke Oei, oei, oei (dat was me weer een loei) (1969) had op plaats 21 gestaan. Laat die vogel eerst maar eens een grotere hit ­scoren dan ik, moet Johan hebben gedacht. Eigenlijk best logisch.

