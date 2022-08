Crisis op crisis: onze fundering is rot, alles moet anders

Asielcrisis. Klimaatcrisis. Wooncrisis. Bestaanszekerheidscrisis. Menselijkheidscrisis. Economische crisis. Ecologische crisis. Bestuurscrisis. Gezondheidscrisis, fysiek en mentaal.

Crisis bovenop crisis. Visie is een woord dat vies is. Omdat onze missie niet precies is. En maar vragen: waar blijven de kiezers?

Alles valt uit elkaar. Dit constante falen is niet een natuurlijke cyclus. Het is beleid. Beleid dat is gefundeerd op uitputting, uitbuiting en uitsluiting. We zijn op.

Ons land is een bedrijf en wordt geleid door een manager die compassie uitbesteedt, mensenrechten verhandelt, publieke voorzieningen vermarkt: Markt Rutte.

In deze tijd van groeipijn pleit ik voor kramp. In deze tijd van groei pleit ik voor krimp. Want terwijl er meer wordt verdiend dan ooit, houden steeds minder mensen hun hoofd boven water. Terwijl alles om ons heen rijst en schijnt, zakken steeds meer mensen door de grond. Onze fundering is rot.

Dat dit systeem ooit zou imploderen, zagen we aankomen. Elke een beetje oplettende bewoner van deze aardkloot kondigde hem zelfs aan. Waarom valt de klap nu dan zo zwaar?

Omdat ik ooit heilig geloofde dat dit kapotte stelsel automatisch vervangen zou worden door iets beters. In zekere zin geloofde ik in een soort zelfherstellend vermogen. Een systeemcrash waarna een hypermoderne update volgt die onze software zou repareren. Dat ons sociale apparaat zou genezen, onze democratie zou rehabiliteren, ons vertrouwen in de overheid zou versterken, onze basale mensenrechten zou erkennen, de ongelijkheid zou verkleinen, de tweedeling zou opheffen, onze solidariteit zou opknappen.

Waar ik nooit van uitging is dat het kwaad zou plaatsmaken voor iets kwaders. We zien het allemaal gebeuren. En schreeuwen om verandering. Maar we bedoelen niet hetzelfde. We voelen niet hetzelfde. We leven niet hetzelfde. We geven niet hetzelfde. We vergeven niet hetzelfde.

Alles moet anders.

Ik hoor de mooiste en ingewikkeldste academische theorieën van onze knapste koppen die zeggen rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid te willen, maar de meeste gevechten die we voeren zijn tegen onze eigen lotgenoten. Wij die het hardst schreeuwen dat we niet handelen vanuit ego, hebben er het meeste last van. Ik hoor enge, gevaarlijke theorieën pleiten voor meer segregatie, polarisatie en wij die al onderdrukt zijn, klampen ons eraan vast. We schreeuwen om sterke leiders, maar de eerste die z’n kop boven het maaiveld uitsteekt – zich vertoont met z’n unieke kwaliteiten én gebreken – halen wij genadeloos neer.

Wij moeten onze wij herdefiniëren. Wij moeten onze pijn definiëren. Wij moeten ons zijn definiëren.

Is er hoop?

Ja.

Is er tijd?

Genoeg.

Wanneer beginnen we?

Nu.

Wie begint?

Ik.

Jij.

Wij.

Samen.

Alles is met alles verbonden. Alleen een totaalaanpak heelt de wonden.

Wie zijn we als straks alles stuk is? Wie zijn we als straks alles gelukt is? Wie zijn we straks? Wie zijn we nu? Wie zijn we?

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.