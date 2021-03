Criminelen blíjven in dezelfde encryptie-val trappen

Voor het uitwisselen van hun ultrageheime berichten over zware misdrijven vertrouwden Nederlandse criminelen blind op de Gelderse firma Ennetcom. Die versleutelde hun onderlinge communicatie via peperdure smartphones zodanig dat geen ongenode derde de teksten ooit zou lezen.

Was het idee.

Het systeem werd onder criminelen immens populair om dezelfde reden waarom de recherche het háátte: het was niet af te luisteren en de gebruikers leken onaantastbaar.

Tot de computerserver van Ennetcom in 2016 in beslag werd genomen in Canada en de opsporingsdiensten miljoenen berichten in handen kregen.

Leesbaar.

Een justitieel bloedbad volgde. Grote criminelen liepen in het mes van zelf aangeleverd bewijs.

Onaangeraakte kopstukken stapten over op een vergelijkbare Amsterdamse dienst. PGP ­Safe. Tot de in Costa Rica ontmantelde servers weer karrenvrachten bewijs opleverden.

De bloeddorstige formuleringen waarmee criminelen in straattaal maar zonneklaar schrijven over wie ‘moet slapen’ en wie ‘we gaan laten zakken’ zijn onthutsend. Dat vinden duidelijk ook de rechters die forse straffen opleggen, waaronder levenslang bij het ernstigste gebrek aan scrupules.

Dat leidde in het milieu allemaal niet tot bezinning.

Snel, de andere verkeerde kant uit!

EncroChat heette de nieuwe vluchtheuvel. Tot de opsporingsdiensten van april tot juni 2020 live meelazen en inzage kregen in een slordige 25 miljoen voor Nederland relevante berichten. Tussen duizelingwekkende drugsvondsten en nieuwe onderzoeken naar onderwereldgeweld sprong de vondst van een Brabants martelcomplex in het oog.

Maar ach, na de eerste schrik zagen overgebleven criminelen hun panacee in Sky ECC. Niet te kraken! Slaat geen berichten op!

Al maanden kwamen alarmkreten uit het milieu. Sky was gekraakt! Ik liet me door de overheid afpoeieren met de bezwering dat er ‘zo veel wordt geluld’.

Tot politiemachten woensdag door het land trokken aan het begin van een onafzienbare reeks acties, nu 80 miljoen voor Nederland belangrijke tekstjes zijn onthuld.

De glunderende politiechefs raken door hun superlatieven heen. Na de ontmanteling van EncroChat en Sky ECC is geen crimineel nog ongezien, opperde er een in de wandelgangen.

Vanuit het milieu hoor ik dat criminelen overstappen op een onaantastbaar gewaande aanbieder van encryptie waarmee de bekende Amsterdamse crimineel Gwenette Martha zich afschermde, tot hij in 2014 werd geliquideerd.

Vast een goed idee…

Dat onderwereldfiguren in hun paniek de ene doodlopende steeg na de andere in rennen, is te verklaren. Het aloude rondjes wandelen voor overleg is geen optie in de mondiale drugseconomie waarin de een in Dubai zit, de ander in Zuid-Amerika en de derde in Amsterdam.

Zo blijven die versleutelde berichten gifts that keep on giving.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever.

Reageren? paul@parool.nl.