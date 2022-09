Crimineel F. bakte in het beste geval frikadellen als ontbijt voor zijn zoontje (deel 2)

In de steek gelaten worden door de instanties als het er écht op aankomt. Hoe vaak schrijf ik er niet over? Soms denk ik dan terug aan die kafkaëske periode in mijn studententijd. Ik vertelde er vorige week over, en praat heel snel degenen bij die dat hebben gemist.

In plaats van een student was het de crimineel F. die de zolder­kamer van ons studentenhuis betrok – onaangekondigd gebeurde dat samen met zijn gelijknamige zoontje van 5 en zijn vriendin. Hij verwaarloosde dat zoontje en jatte mijn dvd-speler en televisie.

School en gezinsvoogd waren doof voor mijn alarm over de kleuter, want wie was ik? Wat te doen, terwijl F. in het beste geval de frikadellen van mijn huisgenoot bakte als ontbijt voor de kleine?

Mijn beide ouders werkten hun hele carrière als maatschappelijk werkers en in ons gezinshuis hadden we vanaf mijn negende in vijf jaar dertien kinderen met een kras opgevangen, dus ik had wat contacten die van nut konden zijn. Dacht ik.

Nee hoor. In nood bleken de bureaucratische vestingen onneembaar. Zo lang F. junior niet zwaar werd mishandeld, was ik geen gesprekspartner. De politie was zeer geïnteresseerd in mijn informatie, maar ondernam daarmee niet merkbaar iets.

Toen agenten na maanden eindelijk binnenvielen – niet vanwege mijn tips, maar vanwege een zedenzaak – kwamen ze doodleuk in de vroege ochtend, hoe vaak ik ook had gewaarschuwd dat hij dan op roverspad was.

De deur vloog er uit, agenten raasden de trap op, maar troffen op zolder slechts zijn verbouwereerde vriendin en die kleine. Mijn vriendin belandde naakt tegen de muur toen agenten onder het matras in óns inbouwbed wilden kijken.

Wat dáchten ze?!

In die maanden waarin ik witheet was, lag eigenrichting in mijn adolescentenbrein voor de hand, maar de poeslief acterende opportunist F. had altijd een mes (mijn keukenmes) binnen handbereik zodat ik het zou laten.

Toen hij ein-de-lijk was gearresteerd, zat ik met zijn kleuter. Nu was wél een opvangplek te regelen, al verliep ook dat onwaarschijnlijk moeizaam. Dat ik hem nooit meer mocht zien, begreep ik. Hij werd finaal losgeknipt uit zijn lamentabele omgeving.

Ik mocht zijn schamele spullen komen brengen, dat wel. Afgeven bij de deur. Op de zolderkamer waar het gezin te lang had gewoond, trof ik kleren die van smerigheid aan elkaar koekten, een bord gehakt waarin maden krioelden en twee stuks kapot speelgoed op een zwaar vervuild matras. Plus enkele van mijn T-shirts en sportbroekjes. Ik kocht maar wat bij. Nog één keer hoorde ik via via van F. junior, en ik kreeg een foto waarop hij als achttienjarige gezond oogde. Hij zei contact te willen, maar durfde uiteindelijk niet. Wat zonde.

