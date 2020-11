‘Covid-19 laat zien: transformatie naar digitale zorg is hard nodig’

Beeld ANP XTRA

Een groot deel van de ziekenhuiszorg is laagcomplex, routinematig en uitstekend in de buurt van de patiënt uit te voeren door huisartsen, paramedici, mantelzorgers en patiënten zelf. Een patiënt kan voor een oogcontrole prima naar de optometrist terwijl de oogarts op afstand meekijkt. Hetzelfde geldt voor het beoordelen van moedervlekken in de huisartspraktijk. Of voor diagnostiek van slaapapneu bij de patiënt thuis.

In de praktijk blijkt dat vijftig tot zeventig procent van de patiënten die nu naar het ziekenhuis gaan, prima zonder wachttijd dicht bij huis geholpen kunnen worden, waarbij dankzij digitale transformatie de medisch specialist verantwoordelijk blijft.

Digitale transformatie is meer dan digitaliseren, automatiseren of beeldbellen. Het omvat het organiseren van processen rondom de zorgvrager en zorgverlener waarbij digitale technologieën een dominante rol spelen. Innovatieve toetreders hebben de afgelopen decennia hun meerwaarde op dit vlak bewezen maar kunnen niet doorgroeien doordat zij tot aan een beperkte omzet (‘budget’) zorg mogen verlenen. Zorg die de toetreder boven het opgelegde budget levert (‘overschrijding’), vergoedt de zorgverzekeraar niet. En dat wreekt zich nu tijdens Covid-19. Juist deze toetreders kunnen tijdens de pandemie het afschalen van reguliere zorg opvangen.

De tijd is rijp voor zorgverzekeraars om veilig, voortvarend en maatschappelijk verantwoord de conventionele zorg om te leiden naar digitaal getransformeerde zorg. Verzekeraars hebben ook de financiële ruimte van de overheid gekregen om met innovatieve toetreders de digitale transformatie in de zorg op te schalen. De komende tien jaar zal deze de conventionele zorg grotendeels overnemen. Zoals dit ook bij banken, reiswereld en retail gebeurd is.

Dat kan via de koninklijke weg gaan, vergoed en gestimuleerd door zorgverzekeraars. En anders zal de consument die het kan betalen zelf kiezen voor snellere en betere zorg dichtbij, met het risico van tweedeling. We hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar nu ook de kans, om te kiezen voor de koninklijke weg, die sneller, beter te controleren en meer sociaal gedreven is. Covid-19 laat zien dat dit echt nodig is.

Leonard Witkamp (dermatoloog, medisch directeur Ksyos en bijzonder hoogleraar Telemedicine AmsterdamUMC), Amstelveen