Corruptie in Nederland is een wittemannenprobleem

Jos van Rey, Henry Keizer, Ricardo Offermans, Mark Verheijen, Piet van Pol, Ton Hooijmaijers, Robin Linschoten, Rob ­Drillenburg, Sjoerd Swane, Jan Franssen, Rob Bats, Piet Ploeg, Johan Houwers, Huub Eitjes, Piet Neus, Gee Craenen, Arnold van den Broek, Jos de Graaf, Wiel Vossen, Harrie Verkampen, Jo in de Braekt, Fons Heuts, Cees Sinke, Kees Oversier, Frits Huijbers, Wim Cornelis, Peter van den Baar, Henk Riem, Henk Kool en Jan Elzinga; allemaal VVD-, CDA- en PvdA-politici die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie, belangenverstrengeling en zelfverrijking. Ze dragen stuk voor stuk oer-Hollandse namen, daar zit geen woord Turks, Arabisch of ­Berbers tussen.

Toch insinueerde Jort Kelder vorige week in zijn hijgerige radioprogramma Dr Kelder & Co dat corruptie in Nederland een ‘Turks-Marokkaans probleem’ is toen hij met Joost Eerdmans sprak over de corrupte Haagse wethouders. Kelder suggereerde dat hier ‘een migrantenverhaal achter zit’ en dat ‘dat cliëntelisme in de Mediterrane cultuur zit die we aan het importeren zijn’ en hij stelde een ‘culturele schoonmaakoperatie’ voor, wat toch iets etnische zuiveringachtigs heeft – alles handig én laf in vragende vorm gegoten, zodat Kelder zelf niet verantwoordelijk gehouden kon worden voor de xenofobe uitspraken.

Kelders opmerking dat cliëntelisme is geïmporteerd is lachwekkend: zijn goede vriend Mark Rutte maakt zich daar namelijk op het allerhoogste niveau schuldig aan. Vurig behartigt de premier de belangen van multinationals en topbestuurders waar hij warme banden mee onderhoudt. Dát is waarom de winstbelasting voor bedrijven omlaag ging terwijl de koopkracht van gewone burgers daalde en het is waarom Rutte zo lang vasthield aan het afschaffen van de dividendbelasting.

Maar zoals altijd had Kelder zijn witte bril op. Hij zag niet – of wilde niet zien – dat corruptie in Nederland vooral een wittenmannenprobleem is. Dat zit natuurlijk niet in witheid of mannelijkheid an sich; je wordt als witte man niet geboren met een ‘corruptiegen’. In Nederland is corruptie simpelweg een wittenmannenprobleem omdat de topposities in de politiek, het bedrijfsleven en bij de overheid vooral door mannen worden bezet. En juist die posities van macht zijn corruptiegevoelig.

Wanneer meer vrouwen en mensen met een migratieachtergrond op die topposities terechtkomen, zal corruptie steeds minder een wittenmannenprobleem zijn.

Allereerst omdat de corruptiegevoelige posities dan minder vaak worden bezet door witte mannen. Maar daarnaast omdat er vanzelfsprekend ook vrouwen en mensen met een migratieachtergrond zijn die zich schuldig zullen maken aan corruptie wanneer ze daartoe de mogelijkheid hebben.

Je zou dus kunnen stellen dat het ook in het belang van witte mannen en hun imago is dat de top van het bedrijfsleven, de overheid en de politiek snel diverser wordt.

Reza Kartosen-Wong is mediawetenschapper en publicist. Elke maandag schrijft hij een column voor Het Parool.

Reageren? reza@parool.nl.