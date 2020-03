Corona-vluchtelingen, ze komen in boten, zonder papieren

‘Mijnheer, dit is AOS, de Afrikaanse Omroep Stichting. U bent een vluchteling uit Europa. Met name uit Holland. Waarom?”

“Voor mij is het daar veel te gevaarlijk. Door het corona­virus. De Nederlandse regering neemt niet genoeg maatregelen. Er lopen allemaal snottebellen rond, kinderen, bedoel ik, men niest zich vier slagen in de rondte, het is een apocalyps, dus we dachten: we gaan naar Afrika. Ook omdat het virus niet tegen warmte zou kunnen.”

“Dus u vlucht omdat u vreest voor uw leven?”

“Inderdaad. Ik ben bang.”

“Denkt u dat uw cultuur bij de onze past?”

“Pardon? Wij zijn in nood hè. Er is levensgevaar.”

“Maar hoe wilt u hier leven?”

“Nou, gewoon, ik wil hier net zo leven als in Amsterdam. Hoe anders?”

“Maar wij hebben andere normen en waarden, andere opvattingen over de man-vrouwverhouding. Over homoseksualiteit, over democratie, over het gebruik van de mensenrechten. Een ander geloof. Denkt u dat u zich daarnaar kunt voegen?”

“Nou… Ik wil hier een toekomst bouwen… Het gaat nu om leven en dood. Dus ik pas me aan.”

“Dus u gelooft niet meer dat de ene cultuur beter is dan de andere? En u bent bereid u te voegen naar onze cultuur?”

“Uw cultuur… eh… Wat moet moet.”

“Maar we maken nu een tsunami mee van witte mensen, de zogenaamde coronavluchteling. Ze komen in boten, zonder papieren. Heeft u enig idee hoe onze samenleving dat moet opbrengen?”

“Nou, ik dacht…”

“Een deel van onze bevolking wil u terugsturen naar Amsterdam. Wat vindt u daarvan?”

“Wat ik daarvan vind… Nou, ik vind dat schandalig! Zoals ik het ook schandalig vind hoe ik hier wordt behandeld. Ik zit hier in een barak. Mannen en vrouwen gescheiden. Administratie is hier verschrikkelijk en ik word onophoudelijk gediscrimineerd. Nederlandse homo’s worden hier in elkaar geslagen. En wie het verkeerde geloof heeft, deugt ook al niet.”

“Nu zijn er politici die willen een muur om Afrika om Europeanen te weren. Wat vindt u daarvan?”

“Schandelijk! Uw politici behandelen ons als beesten. Ik zit hier nu drie weken en ik heb geen geld om ook maar iets te doen. Ik heb niks meer. Helemaal niks! Ik eis zakgeld!”

“Er zijn ook politici die willen u terugsturen. Die willen een zwart Afrika en die zijn bang voor een homeopathische verdunning van onze cultuur. Kunt u daar op reageren?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.