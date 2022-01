Constant oorlogvoerend is de mens op zoek naar zijn eigen ondergang, terwijl hij denkt dat hij die kan voorkomen

Ik snap het niet. Je bent net als ik natuurkundige. Je hebt net als ik ook kunstacademie gedaan. Net als ik ben je dus kunstenaar. Je bent net als ik schrijver. Net als ik heb je een vrouw die schitterende columns schrijft. Net als ik heb je een vrouw die prachtige boeken concipieert die vertaald worden in het Engels en Italiaans en ook nog eens prijzen krijgen. Net als ik ben je een gelauwerde professor. Net als ik heb je een schitterende baan in Amerika waar je mag werken met de knapste koppen van die wereld. Net als ik word je in elke talkshow uitgenodigd.

En dan word je minister. Niet net als ik. Waarom?

Wil je de binnenkant van een zuigend zwart gat ontdekken? Wil je een nog stralender ster worden? De sterren die wij zien zijn toch allang uitgedoofd? Van welk natuurkundig proces is het ministerschap de uitkomst? Alles is relatief, maar waarom deze relativerende afbuiging van een komeet?

Wat bezielt Robbert Dijkgraaf?

Hij is betrokken. Dus het kan niet anders of hij wil – hoe heet dat tegenwoordig – verantwoordelijkheid nemen. Maar hoe deplorabel moet je dan de staat van ons land vinden?

Denkt hij niet: Ik ben degeen die hier een significante verandering in kan en moet aanbrengen!

Het is waar: de toestand is verschrikkelijk. En hij zal verschrikkelijk blijven. Dat is de natuurkundige wet van Holman. De mens is namelijk een jager op verschrikkelijkheid. Constant oorlogvoerend is hij op zoek naar zijn eigen ondergang, terwijl hij denkt dat hij die kan voorkomen.

Heeft hij de ene verschrikking opgelost, dan gaat hij op zoek naar andere.

Wil Robbert Dijkgraaf dat keren? Wil hij onze route naar de afgrond verleggen zodat onze val in het Niets wat wordt uitgesteld?

Het ministerschap van Dijkgraaf komt mij voor als een offer dat hij brengt. Het kan eigenlijk niet anders.

Is het ministerschap, komende uit Princeton waar je nog even op de piano van Einstein hebt mogen spelen, niet een cilicium, een ijzeren gordel met spijkers aan de binnenkant?

Columnist Jan Blokker beschreef Joop den Uyl eens als een goudvis in een kom met haaien. Aan die zin moest ik meteen denken toen de naam van Dijkgraaf viel.

Het residu van weerzinwekkende menselijke eigenschappen vind je in de politiek. Wolven lopen daar verkleed als pleegzusters rond.

Minister Dijkgraaf, kijk eens in de ruimte. Ziet u die gaswolk? Dat is het Haagse gelul.

