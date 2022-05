Conservatief Nederland droomt van AK-47’s bij de Jumbo

Weer wandelde een Amerikaan, die zonder enige moeite een semiautomatisch wapen op de kop had getikt, een school in. Deze keer in Texas. En weer werden we geconfronteerd met de onverteerbare dood van weerloze kinderen, de plichtmatige thoughts and prayers van conservatieve politici, gevolgd door hun blijvende onbereidwilligheid om het vrije wapenbezit in hun land aan banden te leggen.

De lichamen waren nauwelijks geborgen of ik las een tweet. Ik zal de naam van de verzender maar niet noemen, voor je het weet ben je in de ogen van alle extreem-rechtse volksmenners in dit land aan het ‘demoniseren’, want kritiek geven, dat is een voorrecht waar alleen zij gebruik van mogen maken. Dat doen ze dan ook veelvuldig. Bijvoorbeeld door, gewoon op onze publieke omroep, achteloos te praten over massa-immigratie, of omvolking, een term die er feitelijk op neerkomt dat mijn moeder, mijn eigen kind en ik de raszuiverheid van dit land bedreigen. Je zou het demoniseren kunnen noemen, met levensgevaarlijke implicaties, maar zij hebben het liever over het stellen van vragen. Man, wat stellen ze veel vragen. Krijg je kanker van zonnebrandcrème? Zijn alle Oekraïners nazi’s? Leidt Joe Biden een pedofielennetwerk in de kelder van het Witte Huis? Zit er hiv in popcorn? Ongetwijfeld zal daar binnenkort aan worden toegevoegd: is de schietpartij op de school in Texas in scène gezet door de woke radicale linkse fascisten, om het vrije wapenbezit in te perken?

De tweet die ik las gaf alvast een voorzetje. De verzender schreef: ‘De reden achter de second amendment in de amerikaanse constitutie (Het dragen van wapens) is de mogelijkheid om jezelf te kunnen beschermen tegen de almacht van de overheid. Een manier van tegenmacht. Daar horen we degenen die nu weer pleiten voor een wapenverbod niet over.’ Ontluisterend, maar niet verrassend. Wie de afgelopen twee jaar goed heeft opgelet, weet allang dat de conservatieven in dit land een ongekende fascinatie hebben voor de Amerikaanse voorliefde voor onderdrukking en geweld. Ze fantaseren, vaak gewoon hardop, over de dag des oordeels, over een burgeroorlog, over gewapend verzet, over het neerhalen van de bestaande instituties. Zelfs de aanval op het Amerikaanse Capitool zagen zij slechts als moedige burgerlijke ongehoorzaamheid. Als het aan hen ligt, kun je bij de Jumbo binnenkort ook gewoon een AK-74 kopen.

Dat de tweet nostalgisch verwees naar de tijd van het second amendment was ook geen toeval. De tijd dat de Engelsen wreed en gewelddadig de oorspronkelijke bewoners van Amerika uitroeiden, zich het land toe-eigenden, slavernij stichtten, de superioriteit van de witte mens tot heilige graal verheven.

Tijdens corona spraken ze over vrijheid. Heel naïef, ik dacht dat het velen daadwerkelijk ging om hun grondwettelijke rechten. Maar nu de coronamaatregelen nagenoeg zijn opgeheven en de verlenging van de noodwet van de baan is, weet ik wel beter. Dit houdt nooit meer op. Het gaat niet om vrijheid. Het einddoel is: de onvrijheid van de ander. Maar daar hoor je ze nooit over.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft elke zaterdag een column voor Het Parool.